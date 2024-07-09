В Госдепе США высказались о визите премьера Индии Моди в Москву

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Индия во время контактов с Россией должна чётко указывать на необходимость уважать суверенитет Украины. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер, комментируя визит премьер-министра Нарендры Моди в Москву.
Моди прибыл в российскую столицу в понедельник. Президент Владимир Путин пригласил коллегу на неофициальную встречу в резиденцию Ново-Огарёво. Официальные переговоры лидеров двух стран состоятся во вторник.
Миллер заявил, что США призывают Индию и все другие государства, контактирующие с Россией, указывать на то, что любое урегулирование конфликта на Украине должно производиться с соблюдением Устава ООН, территориальной целостности Украины и суверенитета страны.
Он добавил, что Индия является стратегическим партнёром для США. Между странами постоянно ведётся «откровенный диалог» по поводу озабоченности Вашингтона сотрудничеством страны с Москвой.
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Миллер заявил, что США призывают Индию и все другие государства, контактирующие с Россией, указывать на то, что любое урегулирование конфликта на Украине должно производиться с соблюдением Устава ООН, территориальной целостности Украины и суверенитета страны.
Он добавил, что Индия является стратегическим партнёром для США. Между странами постоянно ведётся «откровенный диалог» по поводу озабоченности Вашингтона сотрудничеством страны с Москвой.
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Анастасия Чинкова