В Кремле придают первостепенное значение визиту в Россию премьера Индии Моди

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В Кремле придают первостепенное значение визиту в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди, запланированному на 8-9 июля. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Во время встречи с журналистами он отметил, что это будет одна из первых, если не самая первая первая зарубежная поездка главы индийского правительства после выборов. Представитель Кремля также сообщил, что 8-9 июля в Москве пройдут двусторонние переговоры на высшем уровне, в ходе которых стороны обсудят весь спектр многогранных взаимоотношений между Индией и Российской Федерацией.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. Он приедет для проведения 22-го ежегодного индийско-российского саммита. Лидеры двух стран обменяются мнениями по вопросам региональной и глобальной повестки. В западных СМИ назвали этот визит в Россию индийского премьера дипломатической победой российского президента.
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Александр Бойцов