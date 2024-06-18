«Глобальное значение…»: в НАТО прокомментировали визит Путина в КНДР

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Визит российского президента Владимира Путина в Северную Корею прокомментировал генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместном пресс-подходе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По словам Столтенберга, поездка президента РФ подчеркнула для блока «глобальный характер» безопасности и то, как важны для альянса отношения со странами Азии.
«Для нас этот визит подчеркивает, что безопасность имеет не региональное, а глобальное значение… Поэтому мы стремимся развивать сотрудничество с нашими индо-тихоокеанскими партнерами», – сказал Столтенберг.
Он резюмировал, что в альянсе обеспокоены российско-северокорейским оборонным сотрудничеством, а также с Ираном и Китаем, поэтому тоже усилят сотрудничество в азиатском регионе.
Владимир Путин нанесет государственный визит в Северную Корею 18-19 июня.
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