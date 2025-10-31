«Глубинному государству» выгодно физическое устранение Дональда Трампа

31 октября 2025, 12:02

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Так называемому «глубинному государству» может стать выгодным физическое устранение президента США Дональда Трампа. Об этом заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.





Эксперт не исключил новых попыток покушения на Трампа или его ближайшее окружение.





«Американское общество крайне поляризовано. Демократы, проигравшие выборы, рассматривают президента как нежелательный элемент. СМИ, вероятно, представят нападавших как одиночек, но важно понимать, кто исполнитель, а кто заказчик — им может быть глубинное государство», — отметил Блохин в беседе с NEWS.ru.

