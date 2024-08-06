Стало известно, как Путин попросил Иран ответить Израилю

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Президент России Владимир Путин попросил руководство Ирана сдержанно отреагировать на убийство Израилем главы ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на иранские источники. Глава государства призвал воздержаться от ударов по мирным жителям, указано в статье.
По информации агентства, Владимир Путин обратился с просьбой к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи сдержанно отвечать Израилю на удар по резиденции главы ХАМАС в Тегеране. Вместе с этим российский лидер призвал Иран не атаковать мирных израильских жителей.
Сообщается, что эти сообщения президент России передал иранским чиновникам через секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, который прибыл в Тегеран с официальным визитом.
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