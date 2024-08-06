Стало известно, как Путин попросил Иран ответить Израилю

Россия может ответить на попытку со стороны ВСУ прорваться в Курскую область. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил член комитета ГД по обороне Андрей Колесник. Парламентарий подчеркнул, что подобные действия киевского режима являются военным преступлением.