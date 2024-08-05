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Четыре боевых самолета ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана и совершили несколько маневром над столицей государства Бейрутом. Об этом со ссылкой на источник в ливанской службе гражданской авиации сообщает РИА Новости.
«Четыре боевых самолета ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана и совершили маневры над Бейрутом», — приводят в агентстве слова собеседника.Отмечается, что в это же время в центре Бейрута и в его окрестностях раздались громкие звуки, похожие на сильные взрывы.
Ранее пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что зафиксировала запуск множества ракет со стороны Ливана. Уточнялось, что в ответ на это ЦАХАЛ запустил несколько ракет-перехватчиков в направлении ливанских снарядов. Однако одна из ракет все же упала на территории страны, недалеко от Айелет-ха-Шахара.
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