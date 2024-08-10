Al Jazeera: более 100 человек погибли из-за удара армии Израиля по школе в Газе

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Более 100 человек погибли из-за удара армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе в секторе Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera. Атака произошла во время утренней молитвы в школе «Аль-Табин» в районе Аль-Дарадж, говорится в сообщении.
ЦАХАЛ в это же время сообщил, что их войска били по командно-контрольному центру ХАМАС, который оборудовали в этой школе, а армия Израиля старалась снизить риски вреда мирным жителям.
Ранее сообщалось, что Израиль готовится к возможной многодневной атаке со стороны движения «Хезболлы» и Ирана. По данным телеканала NBX News, причиной тому могли послужить убийства ливанского командира Фуада Шукра и гибель главы ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
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«Перед ударом были предприняты многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданским лицам, включая использование точных боеприпасов, воздушное наблюдение и разведывательную информацию», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Израиль готовится к возможной многодневной атаке со стороны движения «Хезболлы» и Ирана. По данным телеканала NBX News, причиной тому могли послужить убийства ливанского командира Фуада Шукра и гибель главы ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
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Данил Пономарев