Al Jazeera: более 100 человек погибли из-за удара армии Израиля по школе в Газе

Более 100 человек погибли из-за удара армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе в секторе Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera. Атака произошла во время утренней молитвы в школе «Аль-Табин» в районе Аль-Дарадж, говорится в сообщении.