«Глубоко вовлечён»: в администрации США оценили позицию Трампа по урегулированию СВО

26 января 2026, 22:41

В Белом доме рассказали о роли Трампа в переговорах по Украине

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп продолжает активно участвовать в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга для журналистов.





«Президент остается глубоко вовлеченным в процесс и, разумеется, получает информацию от своих советников, в частности Джареда Кушнера и специального посланника Стивена Уиткоффа, о ходе этих переговоров», — отметила Левитт.