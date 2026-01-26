«Глубоко вовлечён»: в администрации США оценили позицию Трампа по урегулированию СВО
В Белом доме рассказали о роли Трампа в переговорах по Украине
Президент США Дональд Трамп продолжает активно участвовать в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга для журналистов.
По её словам, глава государства регулярно получает обновлённую информацию о ходе переговоров от своих советников, в том числе предпринимателя Джареда Кушнера и специального посланника Стивена Уиткоффа.
«Президент остается глубоко вовлеченным в процесс и, разумеется, получает информацию от своих советников, в частности Джареда Кушнера и специального посланника Стивена Уиткоффа, о ходе этих переговоров», — отметила Левитт.Она также подчеркнула, что прошедшая в Абу-Даби трёхсторонняя встреча стала исторической, и добавила, что Дональд Трамп сохраняет оптимизм и не теряет надежды на достижение мирного урегулирования на Украине.