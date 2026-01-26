США вновь пригласили Грузию на военные учения после долгой паузы
США после длительного перерыва пригласили Грузию принять участие в международных военно-морских учениях Phoenix Express 2026, которые пройдут в Тунисе. Об этом сообщают грузинские СМИ со ссылкой на газету «Взгляд».
В посольстве США подчеркнули, что Грузия вошла в число восьми стран-партнёров, отобранных для участия в манёврах. Помимо США, Грузии и принимающей стороны — Туниса, в учениях также задействованы Алжир, Бельгия, Египет, Италия и Марокко.
Основная цель Phoenix Express 2026 — повышение уровня координации между военно-морскими силами разных стран во время морских операций и совместного патрулирования.
Издание напоминает, что ранее прежняя администрация США приостановила действие Хартии о стратегическом партнёрстве с Грузией, подписанной в 2009 году, из-за чего военное взаимодействие между странами было ограничено.
