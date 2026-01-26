США вновь пригласили Грузию на военные учения после долгой паузы

26 января 2026, 22:07

Грузия примет участие в учениях Phoenix Express 2026 под эгидой США

Фото: Istock / rarrarorro

США после длительного перерыва пригласили Грузию принять участие в международных военно-морских учениях Phoenix Express 2026, которые пройдут в Тунисе. Об этом сообщают грузинские СМИ со ссылкой на газету «Взгляд».