«Пока индикаций не было»: в Кремле высказались о составе делегации в Абу-Даби

26 января 2026, 21:53

Песков прокомментировал слухи о замене делегации РФ на переговорах в ОАЭ

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент нет признаков необходимости менять состав российской делегации, участвующей в переговорах в ОАЭ.





По его словам, окончательное решение по этому вопросу остаётся за Владимиром Путиным.





«Это зависит от президента. Пока никаких не было индикаций на этот счет», — отметил представитель Кремля, комментируя возможные кадровые изменения.