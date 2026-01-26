«Пока индикаций не было»: в Кремле высказались о составе делегации в Абу-Даби
Песков прокомментировал слухи о замене делегации РФ на переговорах в ОАЭ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент нет признаков необходимости менять состав российской делегации, участвующей в переговорах в ОАЭ.
По его словам, окончательное решение по этому вопросу остаётся за Владимиром Путиным.
«Это зависит от президента. Пока никаких не было индикаций на этот счет», — отметил представитель Кремля, комментируя возможные кадровые изменения.Ранее Песков сообщал, что глава государства регулярно получает прямые доклады от российской делегации, задействованной в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, которые проходят в Абу-Даби. Детали обсуждений в Кремле не раскрывают.
Переговоры с участием представителей России, Украины и США состоялись 23–24 января в столице ОАЭ. По данным Reuters, ключевым и наиболее сложным остаётся территориальный вопрос. В то же время CNN сообщил, что сторонам удалось достичь прогресса по ряду других, не территориальных тем.