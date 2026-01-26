«Невыполнимая задача»: Трамп объявил о возвращении всех заложников из Газы
Трамп поздравил команду после извлечения тела последнего пленного из Газы
Президент США Дональд Трамп сообщил о завершении операции по возвращению всех заложников из сектора Газа.
По его словам, были возвращены как все 20 живых пленников, так и тела погибших. Соответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.
«Таким образом, вернули всех 20 живых заложников и всех погибших! Потрясающая работа! Многие считали это невыполнимой задачей. Поздравляю мою великолепную команду чемпионов!» — написал Трамп.Незадолго до этого Армия обороны Израиля сообщила, что было извлечено и опознано тело последнего удерживаемого в Газе израильского пленного — майора Рана Гвили. Его тело доставили в Израиль для захоронения.
По данным ЦАХАЛ, 24-летний сержант первого класса, служивший в специальных подразделениях полиции Израиля, погиб в бою 7 октября 2023 года. После гибели его тело было похищено и удерживалось в секторе Газа.