«Невыполнимая задача»: Трамп объявил о возвращении всех заложников из Газы

26 января 2026, 21:25

Трамп поздравил команду после извлечения тела последнего пленного из Газы

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп сообщил о завершении операции по возвращению всех заложников из сектора Газа.





По его словам, были возвращены как все 20 живых пленников, так и тела погибших. Соответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.





«Таким образом, вернули всех 20 живых заложников и всех погибших! Потрясающая работа! Многие считали это невыполнимой задачей. Поздравляю мою великолепную команду чемпионов!» — написал Трамп.