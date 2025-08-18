GM: Зеленский с помощью лидеров ЕС хочет переубедить Трампа по вопросу Украины
Владимир Зеленский с помощью лидеров стран Евросоюза рассчитывает переубедить президента США Дональда Трампа по вопросу конфликта на Украине. Об этом заявил корреспондент газеты The Globe and Mail Эдриан Морроу.
Свое мнение журналист выразил на фоне предстоящей встречи Зеленского и Трампа в Белом доме. По словам Морроу, американский лидер будет давить на главу киевского режима и требовать от него согласия на предложенные Москвой условия.
При помощи глав ЕС Зеленский рассчитывает переубедить Трампа. Как отметил Морроу, все из-за того, что позиция президента США по украинскому конфликту «часто меняется».
Читайте также: