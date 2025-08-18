«В качестве модераторов»: Трамп обсудит с Зеленским возможные переговоры с Путиным

18 августа 2025, 12:30

Политолог рассказал, как Трамп будет уговаривать Зеленского на диалог с Кремлём

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Во время встречи с лидером киевского режима Владимиром Зеленским Дональд Трамп намерен предложить ему провести трёхсторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.





В беседе с «NEWS.ru» политолог-американист Павел Дубравский заявил, что именно благодаря переговорам США хотят проверить возможность выступить в роли посредника в урегулировании конфликта.

«Эта встреча — попытка для США понять, насколько реалистично участие американцев в этом конфликте в качестве модераторов. Задача Трампа — убедить Зеленского встретиться втроём с президентом Путиным», — пояснил Дубравский.