14 ноября 2025, 22:40

Медведев: украинцам осточертела бандеровская клика

Дмитрий Медведев (Фото: www.kremlin.ru)

Заместитель председателя Совета безопасности России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что украинский народ способен самостоятельно свергнуть действующую власть во главе с Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в беседе с журналистами, передаёт РИА Новости.





По словам Медведева, текущая политическая система на Украине представляет собой «гнойник», который неизбежно будет ликвидирован. Он подчеркнул, что изменения могут произойти изнутри, без внешнего вмешательства.





«Этот гнойник, который образовался в Европе и который в конечном счете используется против нас, он будет вскрыт... это может сделать и украинский народ», — заявил Медведев.