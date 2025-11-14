Литва предложила Белоруссии встречу замглав погранслужб

14 ноября 2025, 20:51

Белоруссия готова к переговорам с Литвой, но закрытые пункты пропуска остаются

Фото: Istock / Mantas Zilicius

Литва направила Белоруссии предложение провести встречу на уровне заместителей руководителей пограничных служб в начале следующей недели. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.





Инициатива предполагает консультации между пограничными ведомствами двух стран. Точная дата и место встречи пока не уточняются.



Варанков подчеркнул, что Минск приветствует предложение, однако оно не решает проблему закрытых пунктов пропуска.





«Ещё раз подчеркиваем, что с учётом комплексного характера данного вопроса, его решение возможно только на политико-дипломатическом уровне», — добавил пресс-секретарь.