Литва предложила Белоруссии встречу замглав погранслужб
Белоруссия готова к переговорам с Литвой, но закрытые пункты пропуска остаются
Литва направила Белоруссии предложение провести встречу на уровне заместителей руководителей пограничных служб в начале следующей недели. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.
Инициатива предполагает консультации между пограничными ведомствами двух стран. Точная дата и место встречи пока не уточняются.
Варанков подчеркнул, что Минск приветствует предложение, однако оно не решает проблему закрытых пунктов пропуска.
«Ещё раз подчеркиваем, что с учётом комплексного характера данного вопроса, его решение возможно только на политико-дипломатическом уровне», — добавил пресс-секретарь.