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Голикова предложила учитывать коэффициент рождаемости при оценке глав регионов

29 мая 2024, 19:10
Фото: iStock/NataliaDeriabina

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила учитывать суммарный коэффициент рождаемости при оценке высших должностных лиц регионов. Об этом она заявила в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссии госсовета по социально-экономическому развитию.


Она отметила, что к 1 октября текущего года будут обновляться оценки высших должностных лиц российских субъектов. В связи с этим предлагается помимо показателя ожидаемой продолжительности жизни учитывать и суммарный коэффициент рождаемости.

Благодаря учёту данного показателя, можно будет оценить, насколько успешно субъекты справляются с сохранением и увеличением населения.

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#татьяна голикова
#рождаемость
#регионы
#россия
Иран исключил версию о падении вертолета Раиси из-за диверсии
29 мая 2024, 18:54

Фото: сайт Кремля

Версия о падении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси из-за взрыва, который возник в результате диверсии, исключена. Об этом говорится во втором отчете Генштаба ВС Ирана по итогам расследования катастрофы.
«По результатам исследования частей вертолета и обломков, судя по расстоянию между ними и тому, как они были разбросаны, исключена версия о взрыве, возникшем в результате диверсии», — приводит текст заявления иранский телеканал.

Ранее сообщалось, что Генштаб ВС Ирана обнародовал предварительные результаты расследования крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. По данным центра общественных связей ведомства, на корпусе воздушного транспорта не найдено следов воздействия пуль.

19 мая 2024 года глава Ирана Ибрагим Раиси трагически погиб в авиакатастрофе. Обломки его самолёта удалось обнаружить практически через сутки после аварии. На похороны Раиси в Мешхеде пришли три миллиона человек. Президент был похоронен в мавзолее имама Резы. Это восьмой из двенадцати имамов, почитаемых шиитами Ирана.

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#аварии
#человек
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Путин: власти должны работать, как на линии фронта, сегодня по-другому нельзя
29 мая 2024, 18:45

Фото: сайт Кремля

Власти должны работать как на линии фронта и чувствовать себя мобилизованными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.
«Все должны работать как на линии фронта, все должны чувствовать себя мобилизованными», — сказал он.

Президент отметил, что только так страна добьется всех целей, которые были поставлены. В современных условиях по-другому работать нельзя, добавил он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении максимального разового размера денежных переводов для физических лиц без открытия банковского счёта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Отмечается, что этим законом вводится ограничение до 100 тысяч рублей на максимальный разовый денежный перевод.

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#закон
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Лавров призвал страны Глобального Юга не участвовать в конференции по Украине
29 мая 2024, 18:43

Фото: сайт Кремля

Странам мирового большинства не следует участвовать в конференции по Украине, которую планируется провести в Швейцарии 15-16 июня. Государства Глобального Юга не должны поддаваться давлению Запада в этом вопросе.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова приводятся в сообщении российского МИД по итогам круглого стола с участием глав иностранных дипломатических миссий по проблематике украинского кризиса. Мероприятие, организованное при поддержке российского внешнеполитического ведомства, собрало более 70 послов и дипломатических работников из разных стран.

Глава МИД РФ отметил, что противостояние ныне обрело глобальную проекцию, так как Запад пытается вовлечь в него страны мирового большинства, стараясь отвлечь их от взаимодействия с Россией. Лавров призвал Глобальный Юг не поддаваться давлению США и их сателлитов и отказаться от участия в так называемом «саммите мира». Его действительной целью является не попытка достичь мирного урегулирования, а выработка неприемлемого для России ультиматума, подчеркнул глава российского МИД.

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Миронов заявил, что из-за стресса на ЕГЭ некоторые девочки уже никогда не родят
29 мая 2024, 18:03

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Стресс, полученный школьницами из-за ЕГЭ, может привести к тому, что некоторые девочки уже никогда не смогут иметь детей. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
Обсуждая скандал в Воронеже, где девушек заставляли снимать белье для прохода через рамку металлодетектора, он также обратил внимание на ситуацию в Нижегородской области. Миронов рассказал, что там девятиклассники семь часов в духоте без воды и еды ждали задания по физике.

«А вы спросите врачей, сколько у нас больных сахарным диабетом, сколько у нас девочек рожать не будет уже никогда, потому что стрессы и все, и у них сразу идет гормональный сбой, и все из-за этого идиотизма», — заявил он.
Надо прекращать это безобразие. Госэкзамены губят детей, добавил Миронов.

Ранее сообщалось, что появилось видео досмотра школьниц в Воронеже до трусов перед ЕГЭ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#юрист
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Слуцкий прокомментировал заявление Трампа об ударе по Москве
29 мая 2024, 17:50

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Если слова бывшего (и, возможно, будущего) президента США Дональда Трампа о возможной бомбардировке Москвы претворятся в действительность, это будет означать неминуемое столкновение двух ядерных держав, логично перетекающее в большую мировую войну.
Об этом заявил глава комитета Государственной думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В интервью РИА Новости он отметил, что во многом агрессивные заявления Трампа являются предвыборной риторикой, рассчитанной на то, чтобы заручиться поддержкой «ястребов» в среде американских избирателей.

Если же за такими речами последуют какие-то реальные шаги, то это будет означать только одно — столкновение двух ядерных держав, считает депутат. Слуцкий также напомнил другое высказывание Трампа о том, что он может завершить конфликт на Украине за 24 часа. Парламентарий отметил, что оба заявления — это фигуры речи с ярким эмоциональным окрасом. Он считает, что на волне таких высказываний Трамп вряд ли сможет заручиться поддержкой большого количества избирателей. Простые американцы устали от бесконечных трат на Украину и не хотят войны ни с Россией, ни с Китаем, заключил депутат.

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#лидер
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Появилась информация о возможной отставке вице-спикера Госдумы Неверова
«Ведомости»: вице-спикер Госдумы Неверов может уйти в отставку
29 мая 2024, 17:40

Фото: iStock/Oleg Elkov

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов может покинуть свой пост, пишут «Ведомости».
Отмечается, что изданию об этом сообщили четыре пожелавших остаться анонимными источника.

Один из них сообщил, что данный вопрос в настоящий момент обсуждается, поэтому детали дела ещё неизвестны. При этом также достоверно неизвестно, действительно ли Неверов покинет свой пост.

Обсуждения о возможной отставке политика начались после того, как появилась информация о планах по назначению на его должность бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко.

При этом нет точной информации о новой должности Неверова, которую он может занять в случае отставки.

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#политика
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Суд Евросоюза отказался снимать санкции с «Белавиа»
29 мая 2024, 16:44

Фото: iStock/Sitikka

Суд общей юрисдикции Евросоюза отклонил иск белорусской авиакомпании «Белавиа», которая пыталась добиться снятия европейских санкций. Об этом сообщается в постановлении суда.
В документе говорится, что иск отклонён, а авиакомпании предписано оплатить издержки.

Напомним, что в 2021 году страны Евросоюза, имеющие авиасообщение с «Белавиа», ввели санкции против белорусской гражданской авиации на фоне миграционного кризиса и инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair, который вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за ложного сообщения о минировании. Тогда Евросоюз запретил белорусским самолётам использовать воздушное пространство и аэропорты стран ЕС.

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#белоруссия
#санкции
#евросоюз
#авиакомпания
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Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о провале санкционной политики Евросоюза
29 мая 2024, 16:38

Фото: istockphoto/rarrarorro

Санкционная политика Евросоюза в отношении РФ и Белоруссии провалилась. Об этом заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто в ходе визита в Белоруссию по итогам диалога со своим коллегой Сергеем Алейником.
«Мы однозначно занимаем позицию, которая состоит в том, что политика санкций провалилась. Это не политическое заявление, это факт», – сказал Сийярто.

Глава МИД Венгрии считает, что политика ограничительных мер нанесла существенный ущерб экономике Европы, и, если бы ситуация зависела от Будапешта, санкций бы больше не было.

Политик добавил, что венгерская сторона не допустит включения в 14-й санкционный пакет мер, способных ограничить сотрудничество Венгрии с Белоруссией и Россией, а также вредящих национальной экономике.

По словам Сийярто, урегулирование украинского конфликта возможно только дипломатическим путем.

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#мир
#венгрия
#россия
#белоруссия
#санкции
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В Совфеде ответили на угрозы Трампа бомбить Москву
Сенатор Перминов заявил, что угрозы Трампа Москве не имеют отношения к политике
29 мая 2024, 16:09

Фото: сайт Дональда Трампа

На угрозы бывшего президента США Дональда Трампа бомбить Москву отреагировали в Совете Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сложно комментировать подобного рода заявления, нацеленные на аудиторию жертвователей средств в республиканскую кассу. Финансовое шоу - одно, реальная политика – это другое», – сказал сенатор Сергей Перминов.

Трамп часто бросался громкими заявлениями, что в случае своего переизбрания, смог бы урегулировать украинский конфликт за сутки. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отмечал, что проблема слишком сложная, чтобы так просто ее решить.

Выборы американского президента намечены на 5 ноября. Главным соперником Трампа является действующий хозяин Белого дома Джо Байден. Нынешнего президента США жестко критиковали его оппоненты и журналисты за его странное поведение на публике, которое указывает на возможные проблемы со здоровьем.

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#сша
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#дональд трамп
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