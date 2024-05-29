Голикова предложила учитывать коэффициент рождаемости при оценке глав регионов

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Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила учитывать суммарный коэффициент рождаемости при оценке высших должностных лиц регионов. Об этом она заявила в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссии госсовета по социально-экономическому развитию.
Она отметила, что к 1 октября текущего года будут обновляться оценки высших должностных лиц российских субъектов. В связи с этим предлагается помимо показателя ожидаемой продолжительности жизни учитывать и суммарный коэффициент рождаемости.
Благодаря учёту данного показателя, можно будет оценить, насколько успешно субъекты справляются с сохранением и увеличением населения.
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Анастасия Чинкова