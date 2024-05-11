Голикова возглавит Федеральное агентство по делам национальностей

Фото: Официальный сайт Кремля
В новом составе Кабмина РФ Татьяна Голикова займёт пост главы Федерального агентства по делам национальностей.
Кроме этого, она в качестве вице-премьера продолжит курировать деятельность Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты, Министерства культуры.
По словам пресс-секретаря кабмина Бориса Белякова, Голикова глубоко погружена в вопросы межнациональных отношений и «обладает колоссальным опытом системного и комплексного решения поставленных задач с опорой на обратную связь от людей».
7 мая 2024 года состоялась инаугурация российского президента Владимира Путина. В соответствии с Конституцией РФ, после этого правительство, во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.
Владимир Путин переназначил Мишустина на пост председателя правительства, а он в свою очередь 11 мая предложил на рассмотрение Государственной думы новый состав Кабмина РФ.
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По словам пресс-секретаря кабмина Бориса Белякова, Голикова глубоко погружена в вопросы межнациональных отношений и «обладает колоссальным опытом системного и комплексного решения поставленных задач с опорой на обратную связь от людей».
7 мая 2024 года состоялась инаугурация российского президента Владимира Путина. В соответствии с Конституцией РФ, после этого правительство, во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.
Владимир Путин переназначил Мишустина на пост председателя правительства, а он в свою очередь 11 мая предложил на рассмотрение Государственной думы новый состав Кабмина РФ.
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Евгения Парфентьева