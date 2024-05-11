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Голикова возглавит Федеральное агентство по делам национальностей

11 мая 2024, 19:03
Фото: Официальный сайт Кремля

Фото: Официальный сайт Кремля

В новом составе Кабмина РФ Татьяна Голикова займёт пост главы Федерального агентства по делам национальностей.
Кроме этого, она в качестве вице-премьера продолжит курировать деятельность Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты, Министерства культуры.

По словам пресс-секретаря кабмина Бориса Белякова, Голикова глубоко погружена в вопросы межнациональных отношений и «обладает колоссальным опытом системного и комплексного решения поставленных задач с опорой на обратную связь от людей».



7 мая 2024 года состоялась инаугурация российского президента Владимира Путина. В соответствии с Конституцией РФ, после этого правительство, во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.

Владимир Путин переназначил Мишустина на пост председателя правительства, а он в свою очередь 11 мая предложил на рассмотрение Государственной думы новый состав Кабмина РФ.

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#татьяна голикова
#правительство
«Украину не будет смысла восстанавливать»: Столтенберг сделал шокирующее заявление
Столтенберг: Украину не будет смысла восстанавливать при её поражении
13 мая 2024, 18:59

Фото: iStock/Zeferli

Украину не будет смысла восстанавливать, если она проиграет в конфликте с Россией. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг в рамках молодежного саммита Североатлантического альянса.
«Что касается восстановления Украины после войны, то сначала нужно добиться, чтобы она одержала верх. Если Украина не одержит верх, то будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине», — заявил Столтенберг.

Однако он подчеркнул, что сейчас главной задачей являются регулярные поставки вооружения Украине. Тогда НАТО поможет Украине восстановить институты безопасности и вступить в альянс.

Ранее Столтенберг также заявлял, что доверие Украины к союзникам, включая страны-участницы НАТО, пошатнулось из-за задержек в поставках оружия.

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«Тревожное событие»: В Германии сделали громкое заявление о Белоусове
BZ: назначение Белоусова главой Минобороны станет тревожным знаком для Запада
13 мая 2024, 18:22

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

Президент России Владимир Путин послал Западу и Украине жёсткий сигнал, предложив Андрея Белоусова в качестве нового министра Обороны РФ. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
«Назначение Андрея Белоусова является чрезвычайно тревожным событием как для Украины, так и для Запада», — говорится в статье.

При этом издание утверждает, что подобным назначением Москва даёт понять, что делает ставку на перевооружение и адаптацию экономики к длительному конфликту. Таким образом, автор статьи выразил уверенность, что Россия не намерена сворачивать с о своего пути.

Напомним, 12 мая президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова на должность министра обороны РФ.

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«Приезжал и алтарничал»: появились подробности о тайной жизни нового министра обороны
Кандидат на пост министра обороны Белоусов помогал священнослужителям в храме
13 мая 2024, 18:07

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов помогал священнослужителям в храме, который находится в деревне Пучково Троицкого административного округа Москвы. Об этом сообщает KP.RU.
После того, как президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Белоусова на пост главы Минобороны РФ в сети появилась фотография, где экс-вице-премьер стоит в церковных одеяниях.

Предполагалось, что Белоусов служил алтарником в одной из церквей Владимирской области, однако данная информация не подтвердилась. Оказалось, что фото было сделано в храме, находящемся в деревне Пучково.

«Нельзя сказать, что Андрей Рэмович служил у нас в храме алтарником. Иногда приезжал и алтарничал», — рассказал настоятель храма протоиерей Леонид Царевский.

Он добавил, что в последнее время Белоусов редко приезжает в этот храм. Сейчас он стал ездить в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

По словам Царевского, бывший вице-премьер помогал им строить православную школу. Он является воцерковленным, честным и бескомпромиссным человеком. Таким образом, протоиерей уверен, что знания и опыт Белоусова помогут военной отрасли.

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Депутат Красов: Знания и опыт Белоусова нужны России
13 мая 2024, 17:45

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Первый зампред комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов положительно отозвался о предложении президента России Владимира Путина назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова, поскольку знания и опыт последнего сейчас очень необходимы.
«Мы проводим СВО, и его знания и практический опыт нужны. Хочется пожелать сил, удачи и энергии. Президент России Владимир Владимирович всегда делал обдуманные шаги, это предложение, которое принёс он в Совфед, — в духе той обстановки, которая сложилась в настоящее время», — поделился в беседе с RT Красов.

А директор Центра политической информации Алексей Мухин объяснил, что предложение кандидатуры Белоусова на пост министра обороны России связано с «подбором людей под задачи».

«Президент всегда хвалил принимаемые в этой области решения. Нарекания если и были, то носили факультативный характер. На новой должности Белоусов, на мой взгляд, займётся тем, что будет инсталлировать мобилизующуюся и военную часть экономики в общегражданскую. Надо сделать так, чтобы одно не разрушало другое», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Мухин.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявлял, что на должность министра обороны предложили назначить Андрея Белоусова для того, чтобы отладить механизмы в экономическом блоке армии.

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#рф
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Молдавию готовят к войне с Россией и Приднестровьем, считает политолог
Политолог Сафонов: ВС Молдавии готовятся к войне против Приднестровья и России
13 мая 2024, 16:32

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов, заявил, что вооруженные силы Молдавии готовятся к возможной войне против Приднестровья и России, передает РИА Новости.
Он отметил, что последовательность военных учений в Молдове в 2023-2024 годах является частью подготовки молдавских войск к потенциальному конфликту. Сафонов также выразил опасения относительно законопроекта министерства национальной обороны Румынии, который предусматривает возможность введения румынских войск в страны, где проживают граждане Румынии.

Ранее министерство обороны Молдавии объявило о проведении масштабных молдавско-американских учений под названием Swift Response-2024 («Быстрый ответ-2024»).

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Стало известно, когда ЕС начнет меньше помогать Киеву
Экс-замгенсека НАТО: ЕС при ослаблении поддержки США будет меньше помогать Киеву
13 мая 2024, 14:59

Фото: iStock/artJazz

Бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу в совместной с экс-чиновниками совета по нацбезопасности США Хансом Биннендийком и Ричардом Хукером статье для журнала Foreign Affairs сообщили, что Страны Европы в случае, если Америка ослабит их поддержку, могут менее охотно оказывать помощь Киеву. Об этом пишет РИА Новости.
Они отметили, что это возможно если на пост президента США вернется Дональд Трамп. По их мнению, его позиция по НАТО и незаинтересованность в поддержке Киева подорвет доверие Европы к американскому лидерству. Они почувствуют себя уязвимыми и станут меньше отправлять Украине свои боеприпасы.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что закроет южную границу страны, если победит на президентских выборах в ноябре. Политик также заверил, что когда он вернется к власти в США, он начнет «самую масштабную в американской истории операцию по депортации».

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Основными кандидатами считаются Дональд Трамп и Джо Байден.

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В Сербии будут недовольны приёмом жены Зеленского в Белграде
Гуськова: приём Елены Зеленской в Белграде вызовет недовольство в Сербии
13 мая 2024, 14:10

Фото: iStock/rarrarorro

Прием жены Владимира Зеленского Елены в Белграде указывает на то, что сербское руководство придерживается многовекторной политики, однако этот факт может вызвать недовольство в самой Сербии. Так считает глава Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.
«Сербия продолжает показывать всему миру, в том числе и России, что она придерживается самостоятельного курса и готова сотрудничать со всеми: и с Западом, и с Востоком, и с Россией, и с Украиной, и с Берлином, и с Брюсселем», — рассказала Гуськова.

Она пояснила, что подобные сербские жесты указывают Западу, что страна ещё ориентируется на вступление в ЕС. При этом положение сербского правительства довольно затруднительно ввиду того, что от него требуют ввести санкции против России и полностью прекратить с ней сотрудничество.

Ранее стало известно, что супруга президента Сербии Александра Вучича Тамара Вучич приняла в Белграде жену украинского лидера Владимира Зеленского Елену Зеленскую. Встреча прошла в присутствии министров иностранных дел Сербии и Украины. Первых леди сопровождали министр иностранных дел Сербии Марко Джурич, его украинский коллега Дмитрий Клева и посол Украины Владимир Толкач.

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«Всё просчитал»: как Путин сменил Шойгу на Белоусова и почему его боится Запад
Смена министра обороны: что известно об Андрее Белоусове, биография, карьера
13 мая 2024, 14:04

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин вечером 12 мая предложил назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны РФ. О том, что известно о кандидате, его карьере, личной жизни и почему на Западе обеспокоены его назначением, расскажет редакция «Радио 1».

Белоусов вместо Шойгу: реакция военкоров


Назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны станет важным шагом, который позволит «развернуть страну в сторону ВПК». Таким мнением поделился военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в своем телеграм-канале. Он отметил, что решение о кадровых перестановках не связано с перестраиванием страны на военные рельсы.

«Я уверен, что здесь нет абсолютного решения в перестройке страны на военные рельсы, я думаю, что жить-то будем в том же формате — наша жизнь обычная, но с постоянной мыслью и с постоянными действиями, направленными на приближение Победы в этой войне за свободу России», — заявил военкор.

Он также выразил уверенность в том, Верховный главнокомандующий РФ все просчитал.

«Мы же командующему нашему Верховному верим, думаю, что все просчитано. Да, уверен, что все просчитано», — подытожил Сладков.

Военный корреспондент Юрий Котенок назвал Белоусова «абсолютно гражданским и воцерковленным» человеком. Он рассказал, как видел бывшего первого вице-премьера в храме.

«Его можно было встретить в храме. Очень скромно приезжал, молился, ставил свечи, даже алтарничал», — написал Котенок.

О том, что главной целью назначения Белоусова на пост министра обороны может быть «снижение коррупционных дел», заявил политолог Сергей Марков в своем телеграм-канале.

«Цель Белоусова, как министра обороны, — максимально снизить коррупционные дела. И снизить роль персональных отношений. Вокруг Минобороны накопилось много и того и другого», — заявил политолог.
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Лавров, Мишустин и Шойгу: кто не вернется в кабмин после отставки и на что повлиял арест Иванова

Как в Кремле объяснили смену главы Минобороны


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин хотел видеть на должности главы Минобороны гражданского человека с целью внедрения инноваций в ведомство.

Он пояснил, что по мнению главы государства, на линии фронта одержит победу тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества.

Песков отметил, что Серей Шойгу, прежде занимавший пост министра обороны РФ, будет секретарем Совета безопасности РФ, заместителем Путина в Военно-промышленной комиссии и куратором работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.


Как Белоусов спас от краха экономику РФ


По информации телеграм-канала Readovka, экономический блок, который прежде курировал Андрей Белоусов, показал себя «выше всяких похвал».

«Путин решился на беспрецедентный шаг — резкие изменения в Минобороны прямо во время СВО. Единственное объяснение для такого шага — вскрывшиеся недавно факты нецелевого расходования средств. В таком случае кандидатура Андрея Белоусова абсолютно понятна. Путину нужен доверенный технократ», — предположили авторы канала.


Что известно об Андрее Белоусове


Андрей Белоусов родился 17 марта 1959 года в Москве в семье советского экономиста Рэма Белоусова. В 1981 году с отличием закончил МГУ им М. В. Ломоносова по специальности «экономическая кибернетика». В юности Андрей занимался самбо и карате. Согласно данным из открытых источников,

Андрей Белоусов не служил в армии.

Белоусов является кандидатом экономических наук, он заведует лабораторией Анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. В 2006 году Белоусов занял должность заместителя министра экономического развития РФ.

В 2007-м президент России назначил Белоусова директором департамента экономики и финансов аппарата правительства РФ. С марта 2020 года был председателем совета директоров ОАО «РЖД». Также в 2020 году исполнял обязанности председателя правительства России в связи с уходом Михаила Мишустина на больничный из-за пандемии коронавируса.

Почему Запад боится Белоусова


Назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны может означать то, что Россия намерена изменить подход к проведению спецоперации на территории Украины кардинальным образом. Об этом пишет издание The Financial Times.

«Белоусов не будет претендовать на то, чтобы возглавить армию как генерал со всеми этими медалями. Он трудоголик. Он технократ. Он очень честный, и Путин его очень хорошо знает», — говорится в статье.

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Повышение Мантурова и отставка Шойгу: перестановка в кабмине, как губернаторы стали министрами
Новый состав правительства 2024: список, краткая биография
13 мая 2024, 14:00

Фото: iStock/Yury Gubin

7 мая после инаугурации президента РФ Владимира Путина правительство России ушло в отставку. Какие перестановки будут в российском правительстве расскажет редакция «Радио 1».
Михаил Мишустин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром. Его кандидатуру на пост председателя правительства поддержали 375 депутатов ГД.

Новый состав Кабинета министров

У председателя правительства останется 10 заместителей. 11 мая Михаил Мишустин представил на рассмотрение в ГД новый состав Кабинете министров РФ.

Новые лица Кабинета министров

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложен в качестве министра промышленности и торговли, а губернатор Курской области Роман Старовойт предложен кандидатом в руководство министерством транспорта. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложен кандидатом в руководство Минэнерго. Минспорту предложена кандидатура губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, а первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут была предложена в качестве кандидата на должность министра сельского хозяйства.

Предложенный на пост министра спорта Михаил Дегтярёв прибыл в Москву
Предложенный на пост министра спорта Михаил Дегтярёв прибыл в Москву

Премьер-министр предложил ГД утвердить Дениса Мантурова первым вице-премьером правительства. Сейчас он исполняет обязанности вице-премьера — главы Министерства промышленности и торговли. Он сменит в должности Андрея Белоусова.

Краткая биография

Михаил Дегтярев

Родился 10 июля 1981 года в городе Куйбышеве. Депутат Государственной Думы шестого и седьмого созывов, член высшего совета ЛДПР. Был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля 2020 года. В 2021 году победил на выборах губернатора.

Сергей Цивилев

Родился 21 сентября 1961 года в городе Жданове Донецкой области. Возглавляет Кузбасс с сентября 2018 года после победы на выборах. В 2023 году был переизбран на второй срок.

Антон Алиханов

Родился 17 сентября 1986 года в городе Сухуми Абхазской АССР. Он был назначен заместителем председателя правительства Калининградской области 22 сентября 2015 года. Спустя год стал временно исполняющим обязанности главы региона. С 2017 года после победы на выборах возглавляет Калининградскую область.

Оксана Лут

Родилась 25 февраля 1979 года в Москве. Окончила Финансовую академию при правительстве РФ. Карьеру начинала в банках. С 2018 года работает в Министерстве сельского хозяйства РФ. Сперва в качестве заместителя министра, а после была назначена первым заместителем.

Роман Старовойт

Родился 20 января 1972 года в Курске. Кандидат педагогических наук. Назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области с 11 октября 2018 года. Возглавляет регион после победы на выборах в 2019 году.

Путин предложил кандидатуры на посты руководителей силового блока

Президент РФ Владимир Путин обозначил тех, кого он хотел бы видеть во главе силового блока. Предложения были внесены на рассмотрение Совета Федерации. Он предложил переназначить Сергея Нарышкина главой Службы внешней разведки (СВР), а Александра Бортникова – руководителем Федеральной службы безопасности (ФСБ). Путин хочет и дальше видеть на посту главы Росгвардии Виктора Золотова. Дмитрий Кочнев останется на посту директора Федеральной службы охраны (ФСО). Путин также предложил переназначить Владимира Колокольцева на пост главы МВД.

Сергей Шойгу

Сергей Шойгу, который занимал пост министра обороны, указом президента назначен секретарем Совета Безопасности РФ. На его место планируется назначить экономиста Андрея Белоусова.

Песков объяснил решение Путина сделать министром обороны Андрея Белоусова
Песков объяснил решение Путина сделать министром обороны Андрея Белоусова

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