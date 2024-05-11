Голикова возглавит Федеральное агентство по делам национальностей

Бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу в совместной с экс-чиновниками совета по нацбезопасности США Хансом Биннендийком и Ричардом Хукером статье для журнала Foreign Affairs сообщили, что Страны Европы в случае, если Америка ослабит их поддержку, могут менее охотно оказывать помощь Киеву. Об этом пишет РИА Новости.