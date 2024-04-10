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Министр по вопросам внешней торговли Нидерландов Джеффри ван Леувен накануне своего ухода в отставку разразился эмоциональной речью. Он призвал к жёстким действиям против России ради собственной безопасности.
В своём выступлении, которое опубликовано на сайте правительства страны, он потребовал от своей родины и от европейских стран большей решительности в геополитических вопросах, отметив, что в настоящее время уже невозможно полагаться на помощь США.
Министр также призвал голландцев быть стойкими и жёстко отвечать России на каждый её шаг. По его словам, Путин рассчитывает на слабого и уставшего противника, поэтому задача европейцев не быть такими.
В Кремле не раз заявляли, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО. Но если Североатлантический альянс совершит какие-либо опасные действия, то они не останутся без ответа.
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«Нам придется привыкнуть к цене безопасности, даже если она измеряется жертвами среди гражданского населения или мешками с трупами», — сказал ван Леувен.
Министр также призвал голландцев быть стойкими и жёстко отвечать России на каждый её шаг. По его словам, Путин рассчитывает на слабого и уставшего противника, поэтому задача европейцев не быть такими.
В Кремле не раз заявляли, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО. Но если Североатлантический альянс совершит какие-либо опасные действия, то они не останутся без ответа.
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Александр Бойцов