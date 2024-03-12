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Нидерланды не станут отправлять войска на Украину

Министр обороны Оллонгрен: отправлять голландских солдат на Украину не будут
12 марта 2024, 19:29
Фото: iStock/stormwatch15

Фото: iStock/stormwatch15

Нидерланды не собираются отправлять своих военнослужащих на Украину, заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен в эфире телеканала NPO 1.
Министр допустила отправку технического персонала (инструкторов) для обучения ВСУ управлению самолетами F-16, но не более того. Армия Нидерландов не будет участвовать в российско-украинском военном конфликте.

Планируется, что Нидерланды передадут Украине 18 истребителей F-16. Перед поставкой самолетов будет соблюден ряд требований, в том числе подготовка персонала и инфраструктуры.


Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерланды готовы помочь Украине вступить в ЕС и достичь необходимых соглашений по финансированию Киева.

Таким образом, помощь Украине оказывается, но при условии, что голландские военнослужащие не будут направляться на подконтрольные Киеву территории.

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#нидерланды
#россия
#украина
#армия
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Германия решила привести в состояние боевой готовности все имеющиеся ракеты Taurus
Die Welt: ФРГ приведёт в состояние готовности все ракеты Taurus
12 марта 2024, 19:37

Фото: iStock/PavelRodimov

Германия решила модернизировать и привести в состояние готовности все имеющиеся в запасе крылатые ракеты Taurus. Об этом пишет издание Die Welt.
Отмечается, что модернизация должна коснуться абсолютно всех ракет, имеющихся на вооружении у бундесвера. Всего, по данным открытых источников, немецкая армия владеет порядка 600 системами. Однако их точное число засекречено.

При этом, несмотря на такое количество, лишь половина из них считается готовой к использованию. Все они последний раз модернизировались в 2018 году, но для остальных срок действия сертификата уже истёк.

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#германия
#ракета
#модернизация
#военная техника
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Во Франции высмеяли Макрона и назвали трусом
Филиппо: Россия смеется над Макроном, который испугался поездки в Киев
12 марта 2024, 19:01

Фото: сайт Кремля

Вся Россия смеется над Эммануэлем Макроном из-за его страха ехать в Киев. Об этом заявил один из французских партийных лидеров Флориан Филиппо в соцсетях.
Авторитет Макрона рухнул в тот момент, когда он второй раз за месяц решил отменить свой визит в Киев из соображений безопасности. При этом в тот же месяц президент только и занимался, что «играл мускулами» на публику, делал многочисленные заявления о необходимости вводить войска НАТО на Украину и о безоговорочной поддержке Францией Киева.

Ранее Макрона раскритиковал Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он сказал, что Североатлантический альянс не планирует направлять своих солдат в зону российско-украинского конфликта, а французскому президенту необходимо спрашивать мнение НАТО по важным вопросам прежде, чем делать громкие заявления. Слова Столтенберга опубликовали в Reuters.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не нуждается во французских войсках. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Чрезмерно милитаристская риторика французского лидера абсолютно не соответствует его желанию оберегать собственную безопасность и отказаться от поездки на Украину уже во второй раз.

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#франция
#нато
#украина
#киев
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Румыния отказалась отправлять войска на Украину
Президент Йоханнис: Румыния не станет отправлять войска на Украину
12 марта 2024, 18:45

Фото: iStock/starpik

Президент Румынии Клаус Йоханнис на пресс-коференции совместно с черногорским президентом Яковом Милатовичем заявил, что румынские военнослужащие не будут направляться на Украину. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой телеканал Digi24.
«Мы поддерживаем Украину очень многими способами и будем продолжать так, как делали это до сих пор», — отметил румынский президент в интервью.
Он подчеркнул, что страна будет всячески помогать Киеву в вопросе восстановления инфраструктуры украинских городов. Также он заявил, что во время переговоров черногорским президентом Яковом Милатовичем участники дискуссии договорились о необходимости построения общего пространства устойчивости к дезинформации и «злонамеренным кампаниям, начатым Российской Федерацией».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Греции назвал Россию «врагом» Европы и призвал соратников всячески поддерживать Украину. Политик рассказал о своей поездке в Одессу вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что «российская ракета попала в порт», когда они посещали этот объект.

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#европа
#румыния
#украина
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Депутат Чепа заявил о террористической сущности США
12 марта 2024, 18:27

Фото: istockphoto.com/SilverV

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что США, продолжая поставлять оружие Украине, демонстрируют свою террористическую сущность.
«Новые поступления американского оружия на Украину могут лишь затянуть провал и дальнейшее падение киевского режима и замедлить начало переговоров по конфликту. Все эти угрозы об ударах по Крыму подтверждают террористическую сущность США», — отметил в беседе с «Известиями» Чепа.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявлял, что главная цель и задача НАТО – не оборона, а ослабление и расчленение России. А генсек Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявлял, что Североатлантический альянс не планирует направлять своих солдат в зону российско-украинского конфликта, а французскому президенту Эммануэлю Макрону необходимо спрашивать мнение НАТО по важным вопросам.

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#сша
#нато
#политика
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Евросоюз освободил троих россиян от санкционных ограничений
Евросоюз продлил санкции против граждан и компаний из России
12 марта 2024, 17:59

Фото: iStock/designer491

Европейский союз (ЕС) вновь продлил на шесть месяцев действие индивидуальных санкций в отношении России, которые впервые были введены после присоединения Крыма к России. Об этом сообщается в опубликованном Советом ЕС заявлении.
Отмечается, что советом было принято решение продлить ограничения в отношении граждан России, которые якобы несут ответственность «за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

Нынешние ограничения будут действовать до 15 сентября 2024 года.

Вместе с тем, из чёрного списка были исключены троих граждан России, а также девять умерших россиян.

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#евросоюз
#санкции
#россия
#россияне
#ограничения
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Названа дата инаугурации президента России
Инаугурация президента России состоится 7 мая
12 марта 2024, 17:22

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Инаугурация президента России состоится 7 мая. Об этом РИА Новости сообщил источник из Госдумы.
На следующий день, 8 мая, Госдума рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства.

Отмечается, что по 82 статье закона «О выборах президента РФ» новоизбранный президент России вступает в должность по истечении шестилетнего срока правления предыдущего главы государства.

Напомним, что нынешний президент Владимир Путин вступил в должность 7 марта 2018 года.

Выборы президента России состоятся 15-17 марта. На пост главы государства претендуют самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и кандидат от КПРФ Николай Харитонов.

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#выборы
#президент
#россия
#пост
#кандидаты
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Европарламент одобрил закон ЕС об уголовной ответственности за нарушение санкций
Европарламент принял закон о «криминализации» нарушения санкций
12 марта 2024, 17:10

Фото: iStock/sinonimas

Европейский парламент (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге одобрил директиву, согласно которой вводится уголовная ответственность за обход санкций Евросоюза. Трансляция голосования велась на сайте ЕП.
Такая мера позволит позволит конфисковывать активы российских лиц из-за уголовных обвинений в обходе санкций, наложенных на Российскую Федерацию странами Евросоюза.

Закон о «криминализации» нарушения и обхода санкций поддержали 543 депутата, против высказались 45 парламентариев. В числе наказаний за обход санкций и помощь в осуществлении подобной деятельности значатся как штрафы, так и лишение свободы сроком на пять лет.

Документ должен формально утвердить Совет ЕС, после чего в течение 20 дней он вступит в законную силу. У стран Евросоюза затем будет год, чтобы внедрить закон на практике. Уточняется, что законодательно будет регулироваться не только неисполнение возложенных на Россию санкций, но и подобная ситуация с любой другой страной мира. Законопроект касается любых ограничений, введенных ЕС, а не только санкционных.

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#украина
#санкции
#россия
#евросоюз
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ЕК пока не рекомендует начинать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС
12 марта 2024, 16:21

Фото: iStock/Liukov

Еврокомиссия затягивает переговоры с Украиной о вступлении в ЕС по причине невыполненных Киевом условий, сообщает ТАСС.
Переговоры должны официально начаться после того, как Киев воплотит в жизнь все положения, озвученные Еврокомиссией. На данный момент ряд условий остается не выполненным.

В числе условий значатся: усиление нормативно-правовой базы в части борьбы с коррупцией, принятие закона о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами и усиление гарантий безопасности для нацменьшинств.

Украина оформила заявку на вступление в Евросоюз в феврале 2022 года, после начала российско-украинского военного конфликта. В июне 2022 года страна получила официальный статус кандидата.

Газета The Telegraph ранее сообщала, что США и Великобритания оказывают давление на Евросоюз, подчеркивая необходимость принятия Украины в ЕС по упрощенной схеме.

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#украина
#ес
#евросоюз
#европа
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Сенатор Цеков объяснил незаконность передачи Крыма Украине
12 марта 2024, 15:52

Фото: istockphoto.com/Vladimir Zapletin

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил о необходимости проекта закона о признании недействительным решения о передаче Крыма.
Он подчеркнул, что при принятии решения о включении Крыма в состав Украины было допущено множество нарушений.

«Россия является правопреемником СССР, она денонсирует договоры, которые заключены СССР. Россия имеет право отменить совершенно незаконное решение 1954 года, когда указом Президиума Верховного Совета СССР Крым был передан в состав Украины. Там была масса нарушений. Таких прав не было у Президиума Верховного Совета СССР», — прокомментировал в беседе с RT Цеков.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявлял, что Одесса является русским городом.

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#россия
#ссср
#крым
#одесса
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