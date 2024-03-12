Нидерланды не станут отправлять войска на Украину

Фото: iStock/stormwatch15
Нидерланды не собираются отправлять своих военнослужащих на Украину, заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен в эфире телеканала NPO 1.
Министр допустила отправку технического персонала (инструкторов) для обучения ВСУ управлению самолетами F-16, но не более того. Армия Нидерландов не будет участвовать в российско-украинском военном конфликте.
Планируется, что Нидерланды передадут Украине 18 истребителей F-16. Перед поставкой самолетов будет соблюден ряд требований, в том числе подготовка персонала и инфраструктуры.
Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерланды готовы помочь Украине вступить в ЕС и достичь необходимых соглашений по финансированию Киева.
Таким образом, помощь Украине оказывается, но при условии, что голландские военнослужащие не будут направляться на подконтрольные Киеву территории.
Читайте также:
Румыния отказалась отправлять войска на Украину
Нидерланды передадут Украине 18 истребителей F-16
НАТО не планирует направлять войска на Украину
Планируется, что Нидерланды передадут Украине 18 истребителей F-16. Перед поставкой самолетов будет соблюден ряд требований, в том числе подготовка персонала и инфраструктуры.
Таким образом, помощь Украине оказывается, но при условии, что голландские военнослужащие не будут направляться на подконтрольные Киеву территории.
Читайте также:
Румыния отказалась отправлять войска на Украину
Нидерланды передадут Украине 18 истребителей F-16
НАТО не планирует направлять войска на Украину
Мария Федоровцева