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Нидерланды занимаются подготовкой еще шести истребителей F-16 для поставки Украине. Об этом сообщает глава Минобороны королевства Кайса Оллонгрен в соцсети Х (Ранее Twitter).
«Таким образом, в общей сложности будет поставлено 24 истребителя, как и было обещано ране», — отметила министр обороны.Сейчас Нидерланды, Дания и ряд других западных государств активно участвуют в подготовке украинских пилотов и планируют передать Киеву несколько истребителей F-16. В распоряжении Нидерландов находятся 42 воздушных судка, которые заменены на более современные F-35. До этого голландские чиновники заявляли, что готовы передать Украине до 24 истребителей, а остальные 18 будут использоваться для подготовки летчиков.
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