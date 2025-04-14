Голливудские кинокомпании сделали ставку на традиционные ценности из-за политики Трампа

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Американские кинокомпании начали делать уклон в сторону традиционных ценностей после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Об этом пишет газета Le Figaro.
Отмечается, что голливудские киностудии прекратили уделять внимание инклюзивности и практически не снимают проекты с ЛГБТ*-персонами. Нередко кинокомпании начали обращаться к религиозным темам.
Так, например, студия Disney не стала добавлять трансгендерного персонажа в мультик для детей, а на стриминговых платформах Netflix и Amazon состоялись премьеры проектов, снятых с опорой на библейские сюжеты.
Напомним, что в январе Трамп подписал ряд указов об отмене курса на разнообразие, равноправие и инклюзивность, что повлекло за собой стремительный отказ бизнеса от подобных программ.
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*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
Так, например, студия Disney не стала добавлять трансгендерного персонажа в мультик для детей, а на стриминговых платформах Netflix и Amazon состоялись премьеры проектов, снятых с опорой на библейские сюжеты.
Напомним, что в январе Трамп подписал ряд указов об отмене курса на разнообразие, равноправие и инклюзивность, что повлекло за собой стремительный отказ бизнеса от подобных программ.
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*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
Анастасия Чинкова