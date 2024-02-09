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«Голос правды»: Рогов прокомментировал интервью Путина и Карлсона

Рогов: Интервью Путина и Карлсона опасно для прячущих правду западных элит
09 февраля 2024, 10:42
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону крайне опасно для западных элит, с таким заявлением выступил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил в интервью для «РИА Новости».

«Во-первых, это интервью станет для всего западного мира голосом правды и ударом по западной пропаганде. Во-вторых, оно опасно для западных элит, так как живущие в западных странах простые люди поймут, каким должен быть настоящий лидер страны», — заявил Рогов.

Политик также выразил уверенность, что это интервью станет главным медиа-событием не только в России, но и в Соединённых Штатах Америки. По его словам, американцы, посмотрев на Владимира Путина, увидят, каким должен быть настоящий лидер большого и сильного государства.

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Политолог Матвейчев: интервью Путина – это обращение к американской элите
Политолог Матвейчев: Путин в интервью призвал Запад исправить свои ошибки
09 февраля 2024, 11:20

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин виртуозно обозначил свои условия ведения интервью американского журналиста Такера Карлсона, что определило дальнейший ход встречи. Об этом «Радио 1» рассказал политолог, экс-советник Администрации президента Олег Матвейчев.
Он подчеркнул, что Карлсон, вероятно, собирался записать блиц-интервью, засыпав президента вопросами. Однако Путин чётко поставил рамки и начал читать мини-лекции. Тем самым он через журналиста, который является лишь поставщиком информации, отправил послание американской элите. В этом послании он определил полный перечь ошибок, совершённых властями США.

«Много раз Путин демонстрирует со ссылками на исторические документы и, уже когда стал президентом, на собственный опыт, как Запад обманывал Россию. Это было и с президентом Клинтоном, и с Бушем, и с Байденом. То есть, каждый раз, когда Россия идёт навстречу – это воспринимается как некая уступка, на которую нужно делать не ответный шаг, а которую нужно проигнорировать. Ты сделал уступку – ты стал слабее, значит я сильнее и могу требовать следующую уступку – вот логика США. Они, согласно этой логике, ведут всю свою дипломатию», – подчеркнул Матвейчев.

Также политолог отметил, что Путин неоднократно заявлял о том, что эти ошибки совершил Запад, значит ему, а не России, их исправлять.

«Но они приняли неправильное решение, теперь мы должны искать выход из этого неправильного решения, хвосты заносить, корректировать их ошибки? Они совершили, пусть исправляют. Мы – за», – сказал Путин в ходе интервью.
Говоря о последствиях этого интервью, собеседник «Радио 1» рассмотрел их с точки зрения европейской элиты, украинских властей и рядовых американцев.

В Европе, по его мнению, от истории с интервью «отболтаются», а все факты, приведённые Путиным, будут либо проигнорированы, либо осуждены.

«Если читать всё это украинскими глазами, я имею в виду украинского нациста, то у них в голове совершенно другая история, им её вбили. Они ничего не знают про древнюю историю, Богдан Хмельницкий у них никакую Россию не присоединял, Украина у них была всю жизнь, а древние укры чуть ли не до Воронежа у них жили. То есть, они скажут, что всё, что говорит Путин – неправильная история», – отметил специалист.

Другая ситуация, по словам Матвейчева, обстоит в США. Для американцев все рассмотренные в интервью вопросы крайне важны. Они видят, что доллар, ставший оружием, разрушается, а санкции идут исключительно в ущерб самим США.

Он провёл параллели с временами СССР. Тогда люди жили в дефиците, полки магазинов были пусты, а продукты выдавались по талонам. Одновременно с этим, власти отправляли большие средства в бедные африканские страны, о чём население не знало. В США сейчас такая же ситуация, когда средства уходят на помощь Украине, а внутренние проблемы остаются нерешёнными.

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#владимир путин
#интервью
#журналист
#россия
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«Спасёт человечество»: В США заявили, что Путин способен предотвратить страшную войну
Риттер: Интервью Путина способно уберечь Запад и Россию от войны
09 февраля 2024, 11:19

Фото: kremlin.ru

Интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало одним из самых важных в современной истории, об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер на своей странице в социальной сети X.
«Самый важный первый шаг на пути, который может спасти человечество. Это одно из самых важных интервью современной эпохи, потому что оно способно уберечь Запад и Россию от войны, остановить Запад от совершения самоубийства», — заявил Риттер.

По мнению бывшего американского разведчика, это интервью также открывает мировому сообществу «русскую душу».

Ранее Владимир Рогов, комментируя интервью Путина и Карлсона, заявил, что оно станет мощным ударом по западной пропаганде, а также по образам скрывающих правду европейских элит.

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#владимир путин
#сша
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«Деньги на ветер»: В США жёстко высказались о помощи Украине
Сенатор Табервилл заявил, что помощь Киеву – это брошенные на ветер деньги
09 февраля 2024, 11:01

Фото: iStock/Andrii Atanov

Помощь Израилю рациональна, а вот Украине – это брошенные на ветер деньги, с таким заявлением выступил американский сенатор Томми Табервилл в интервью для Fox Business.
«Я всячески поддерживаю выделение Израилю денег, но Украине. Они не могут победить. Мы просто выбрасываем деньги на ветер», — прокомментировал ситуацию Табервилл.

По мнению сенатора, Соединённые Штаты просто натравили глав стран Североатлантического альянса на российского лидера Владимира Путина, в то время, как с ним можно было просто сесть за стол переговоров.

Напомним, 5 февраля американский сенат выпустил законопроект, в котором предлагалось выделить 118,28 миллиарда долларов, 60,06 из которых должны были пойти на помощь Вооружённым силам Украины. Президент Байден поддержал этот проект, однако, в результате, он не смог набрать необходимого количества голосов.

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Ильхам Алиев одержал победу на президентских выборах в Азербайджане
ЦИК Азербайджана: Алиев выиграл президентские выборы
09 февраля 2024, 10:40

Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

Центральная избирательная комиссия Азербайджана официально объявила Ильхама Алиева победителем президентских выборов, подсчитав, что он получил поддержку 92,12% избирателей, передаёт Lenta.ru.

За него проголосовали 4 577 693 человека.

На втором месте оказался Захид Орудж с результатом 2,17%, а на третьем — Фазиль Мустафа с 1,98% голосов.

Российский президент Владимир Путин уже поздравил Алиева с победой, выразив уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между двумя странами.

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#владимир путин
#президент
#азербайджан
#выборы
#цик
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Путин раскрыл условие для отправки российских войск в Польшу
Путин: Россия может направить войска в Польшу только в случае ее нападения
09 февраля 2024, 10:38

Фото: сайт Кремля

Российские войска могут быть направлены в Польшу, только если она нападет на РФ. Так ответил президент России Владимир Путин на вопрос американского журналиста Такеру Карлсону о том, что будет, если Москва направит российские войска в Польшу.
«Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии – нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы», - так ответил Путин.

На официальном сайте Кремля на двух языках — русском и английском — появился текст, а также видеозапись интервью, которое российский президент Владимир Путин дал популярному американскому журналисту и телеведущему Такеру Карлсону, который специально ради этого приехал в Москву.

Главными темами беседы, прошедшей 6 февраля в Кремле, стали специальная военная операция России, отношения Москвы с Вашингтоном и Киевом, рассказ об истории Украины, подрыв «Северных потоков», отношения Запада и Китая и другие важнейшие международные темы.

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«Оккупируем»: Ким Чен Ын рассказал, что сделает с Южной Кореей
Ким Чен Ын заявил, что оккупирует Южную Корею, если потребуется
09 февраля 2024, 10:25

Фото: kremlin.ru

Глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заявил, что оккупирует Южную Корею, если того потребуют обстоятельства, его цитирует ЦТАК.
«А оккупировать их в случае чрезвычайных обстоятельств — это мера для вечной безопасности нашей страны, мира и стабильности в будущем», — прокомментировал ситуацию Ким Чен Ын.

Он также подчеркнул, что если противники Северной Кореи решатся на применить силу против Пхеньяна, то получат ответ, который «изменит историю». По словам лидера КНДР, он без раздумий мобилизует все имеющиеся средства для отражения атаки врага и защиты страны.

Ким Чен Ын отметил, что армия КНДР должна стать ещё более мощной, чтобы иметь возможность безоговорочно защищать мир.

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#ким чен ын
#южная корея
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Пушилин оценил интервью Путина Такеру Карлсону
Пушилин: политика информационного занавеса вокруг России провалена
09 февраля 2024, 10:21

Фото: сайт Кремля

Американский журналист взял интервью у президента России Владимира Путина в ответ на запрос на правду в мировом сообществе, теперь политика западных элит информационного занавеса вокруг России оказалась проваленной. Так считает глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин отметил, что высокий интерес к мнению Путина в мире, о чем свидетелсьтвуют просмотры интервью, данного им Карлсону. Напомним, интервью примерно за пять часов с момента публикации в соцсети X набрало уже более 50 миллионов просмотров.
«Политика западных элит информационного занавеса вокруг России провалена. Им все тяжелее рисовать медийную виртуальность, основанную на лжи — запрос на правду в мировом сообществе растет. Американский журналист, чувствуя эту востребованность, обратился к первоисточнику — Владимиру Путину», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Пушилин отметил, что российский лидер не просто так начал из глубины веков. По его словам, так иностранцам будет проще понять природу тех или иных решений России, а также причины начала спецоперации в качестве защитной меры.

Глава ДНР также считает, что Такер Карлсон все-таки позицию Путина. Об этом говорит его вывод после интервью: «Только идиот может верить, что Россия занимается экспансией».

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#россия
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#пушилин
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«Говорит на русском и любит вечеринки»: Стало известно о сыне главкома ВСУ Сырского
Сын главкома ВСУ Сырского живёт в Сиднее и любит вечеринки
09 февраля 2024, 10:12

Фото: iStock/alexkoral

Сын нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Антона живёт в Сиднее и пишет в социальных сетях на русском языке, об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, вечером 8 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский всё же отправил в отставку главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного и назначит на его должность командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Как удалось выяснить агентству, старший сын Сырского Антон окончил университет в австралийском городе Сиднее и сейчас проживает там. По его профилю в социальной сети «ВКонтакте» можно заметить, что он любит вечеринки и часто посещает ночные клубы. К тому же, все посты, которые публикует на своей странице Сырский, написаны на русском языке.

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#всу
#австралия
#украина
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Дипломат Корчмарь: интервью Путина – миролюбивое послание от России
Политолог Корчмарь: интервью Путина Карлсону покажет миролюбивую позицию России
09 февраля 2024, 10:00

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Ажиотаж вокруг интервью американского журналиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным напрямую связан с предвыборной борьбой в США. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал международный дипломат Василий Корчмарь.
Также одной из причин, по которым интервью получило такую огласку, по мнению специалиста, стала напряжённая ситуация в мире. Прежде всего речь идёт о событиях на Украине и Ближнем Востоке, которые очень беспокоят граждан США, России, европейских и иных государств.

Кроме того, в США активно распространяется позиция о том, что Россия является агрессором, напавшим на Украину.

«На этом фоне интервью Такера Карлсона в стенах Кремля, конечно, выглядело как угроза той пропагандистской машине, которая навязывала общественности США тезис об агрессии России против Украины», – подчеркнул Корчмарь.

Он добавил, что немаловажной причиной ажиотажа стала сама профессиональная карьера Карлсона. В США его считают оппозиционером, который открыто идёт против системы. Такая позиция импонирует гражданам, но вызывает беспокойство в политических кругах.

«Он пытался донести правду до граждан США о том, что творится в мире, и особенно о том, что творится на Украине», – отметил собеседник «Радио 1».

Говоря о предвыборной гонке в США, Корчмарь привёл историческую справку. По его словам, все американские президенты, которые шли на второй срок, развязывали войны перед выборами. Исключением стал только Дональд Трамп. А вот нынешний глава государства Джо Байден, напротив, решил придерживаться «традиции».

Также политолог обратил внимание на значение этого интервью. Он отметил, что оно окажет влияние на предвыборную борьбу в США и, в первую очередь, поможет Дональду Трампу. Республиканцам крайне выгодна такая информация о России, её позиция непосредственно от президента.

«Это интервью ещё раз покажет нашу миролюбивую политику и направление на то, чтобы все вопросы решать сообща, за столом переговоров. И Россия к этому готова», – сказал Корчмарь.
Крайне важны и личные впечатления Такера Карлсона от поездки в Россию. Специалист отметил, что журналист не просто так посетил российские магазины. Он явно хотел своими глазами увидеть, как сказываются санкции США и Европы на россиянах. Однако выяснилось, что полки полны продуктов, а значит ограничения никак не ударили по экономике страны.

«Самое главное то, что они (американцы – ред.) увидят по телевидению живого нашего президента, увидят его глаза, жесты, его доводы. Это очень важный момент, чисто человеческий. А американцам всегда импонирует, когда человек говорит искренне, откровенно и убеждённо», – заключил Корчмарь.
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#владимир путин
#интервью
#россия
#сша
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