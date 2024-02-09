«Голос правды»: Рогов прокомментировал интервью Путина и Карлсона

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Интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону крайне опасно для западных элит, с таким заявлением выступил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил в интервью для «РИА Новости».
«Во-первых, это интервью станет для всего западного мира голосом правды и ударом по западной пропаганде. Во-вторых, оно опасно для западных элит, так как живущие в западных странах простые люди поймут, каким должен быть настоящий лидер страны», — заявил Рогов.
Политик также выразил уверенность, что это интервью станет главным медиа-событием не только в России, но и в Соединённых Штатах Америки. По его словам, американцы, посмотрев на Владимира Путина, увидят, каким должен быть настоящий лидер большого и сильного государства.
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Евгения Парфентьева