Профайлер Давыдов: «К Путину у Карлсона отношение спокойное»

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Профайлер Денис Давыдов раскрыл истинное отношение американского журналиста Такера Карлсона к президенту России Владимиру Путину, отметив его спокойный характер.
«К Путину у Карлсона отношение спокойное — без страха или восторга. Американца явно раздражает несвобода, контроль и прослушка телефонов в США. Его слова про самостоятельно оплаченную поездку в Россию — правда, не видно признаков лжи. Карлсон очень хочет, чтобы его зритель научился думать самостоятельно», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Давыдов.
Ранее сообщалось, что американский журналист Такер Карлсон провел интервью с президентом России Владимиром Путиным и уже скоро оно выйдет.
Читайте также:
«Стан единомышленников»: почему Такер Карлсон прибыл в Москву и зачем ему Путин
Карлсон уже записал интервью с Путиным, запись длится два часа
Песков подтвердил, что Путин дал интервью Такеру Карлсону
Мелисса Тимофеева