03 июня 2025, 03:44

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Голосование по кандидатуре бывшей главы МИД Германии Анналены Бербок на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН состоялось по запросу Российской Федерации. Об этом сообщил РИА Новости источник в Организации Объединенных Наций.





В понедельник Генеральная Ассамблея ООН избрала Бербок председателем юбилейной сессии, за нее проголосовали 167 стран. Обычно такие назначения проходят «путем аккламации», без процедуры голосования. На это указал первый зампострпеда РФ при ООН Дмитрий Полянский.



Источник РИА Новости подтвердил, что именно Россия настояла на проведении формального голосования.





«Да, мы можем это подтвердить», — сказал собеседник агентства.