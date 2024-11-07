Google Maps удалил со своих карт украинские военные объекты

Фото: istockphoto/Alena Kravchenko
В начале ноября сервис Google Maps впервые за два года обновил спутниковые снимки территории Украины, на которых оказались видны военные объекты ВСУ. Украинская сторона потребовала удалить фотографии, что и было сделано сегодня, спустя четыре дня.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.
Снимки расположения военных объектов ВСУ (например системы ПВО в киевском аэропорту Жуляны) были опубликованы в Google Maps 3 ноября. В тот же день глава ЦПД подал запрос на удаление фотографий, но в компании на него не отреагировали из-за выходных. Почему для удаления снимков стратегических объектов потребовалось ещё четыре дня, остаётся неизвестным.
Читайте также:
«У них выходные»: в СНБО рассказали, что случилось на Украине
В Госдуме призвали отказаться от привязки аккаунтов к сервисам Google
Сумма исков российских телеканалов к Google превышает всё мировое богатство
«Google исправил ситуацию с картами. Военные объекты и системы больше не отображаются», — написал он.
Снимки расположения военных объектов ВСУ (например системы ПВО в киевском аэропорту Жуляны) были опубликованы в Google Maps 3 ноября. В тот же день глава ЦПД подал запрос на удаление фотографий, но в компании на него не отреагировали из-за выходных. Почему для удаления снимков стратегических объектов потребовалось ещё четыре дня, остаётся неизвестным.
Читайте также:
«У них выходные»: в СНБО рассказали, что случилось на Украине
В Госдуме призвали отказаться от привязки аккаунтов к сервисам Google
Сумма исков российских телеканалов к Google превышает всё мировое богатство
Александр Бойцов