«У них выходные»: в СНБО рассказали, что случилось на Украине

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Снимки расположения военных систем Киева попали в Google Maps, заявил представитель Совета нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.
Он не уточнил, о каких системах идет речь, но подчеркнул, что в Google не удовлетворили обращение украинской стороны с просьбой удалить данные.
Однако позже Коваленко проинформировал, что представители компании связались с ним, сообщив о начале удаления снимков с расположением украинских военных систем.
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«У них выходные. Не до этого», — сказал чиновник.
Однако позже Коваленко проинформировал, что представители компании связались с ним, сообщив о начале удаления снимков с расположением украинских военных систем.
Ранее журналисты издания The Conversation рассказывали, что ждет Украину с приходом нового президента США.
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Никита Кротов