Google заблокировал связанный с ЧВК «Вагнер» Telegram-канал на фоне дела Дурова

Фото: istockphoto/KleverLeveL
Связанный с ЧВК «Вагнер» Telegram-канал заблокирован корпорацией Google на фоне дела основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, пишет Readovka.
Отмечается, что это произошло на «Андройдах». Юзеры, которые поставили приложение при помощи Google Play Store, не получат доступа к ресурсу. Дуров тем временем отмечается в комиссариате два раза в неделю, совершая прогулки по Парижу.
Как подчеркнули французские прокуроры, фигурант «соблюдает все требования надзора».
Дурова задержали 24 августа в авиагавани Ле Бурже, когда он прилетел из Баку. Бизнесмену вменили 12 преступлений, связанных с педофилией, отмыванием денег, мошенничеством и другими преступлениями.
Читайте также:
Песков пообещал адекватный ответ на удары западным оружием вглубь России
Американист Дудаков заявил о ничье по итогам дебатов Трампа и Харрис
ЕК: Европа всё ещё получает впечатляющие объёмы российского газа
Как подчеркнули французские прокуроры, фигурант «соблюдает все требования надзора».
Дурова задержали 24 августа в авиагавани Ле Бурже, когда он прилетел из Баку. Бизнесмену вменили 12 преступлений, связанных с педофилией, отмыванием денег, мошенничеством и другими преступлениями.
Читайте также:
Песков пообещал адекватный ответ на удары западным оружием вглубь России
Американист Дудаков заявил о ничье по итогам дебатов Трампа и Харрис
ЕК: Европа всё ещё получает впечатляющие объёмы российского газа
Никита Кротов