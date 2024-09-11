Американист Дудаков заявил о ничье по итогам дебатов Трампа и Харрис

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Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что по итогам дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, которые состоялись вчера, 10 сентября, уверенной победы никто не одержал.
«Полтора часа Трамп и Харрис друг с другом бранились. Уверенной победы не было ни у одного кандидата. Хотя для Камалы Харрис это хорошая новость, потому что все боялись, что она будет ошибаться, оговариваться, что у неё будут какие-то болезненные ляпы. Но этого не случилось. Какого-то очевидного поражения Харрис не произошло, поэтому она побила ожидания», — прокомментировал в беседе с RT Дудаков.
А старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская отметила нарушения со стороны Харрис во время дебатов.
«От Харрис ожидалось большего. Во-первых, она достаточно плохо собой владеет, нарушала правила дебатов, в определённый момент её были вынуждены несколько раз успокоить модераторы. Даже Трамп просил её быть потише. Она старается говорить низким голосом, но, волнуясь, она начинает говорить быстро, более высоким голосом и заикается», — пояснила в беседе с «Известиями» Богуславская.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что хотел бы провести три раунда теледебатов со своим конкурентом на выборах, вице-президентом Камалой Харрис.
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Мелисса Тимофеева