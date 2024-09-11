Песков пообещал адекватный ответ на удары западным оружием вглубь России

Фото: сайт Кремля
Если Вашингтон разрешит Киеву наносить удары американским дальнобойным оружием по целям в глубине территории России, то «ответ будет соответствующим». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во время традиционной встречи с журналистами он отметил также, что не следует искать каких-то ответов на каждый шаг Киева или его союзников. По словам представителя Кремля, сама специальная военная операция и является ответом на все враждебные действия Украины и её партнёров на Западе.
По словам Пескова, каждое подобное решение, как удары по территории России ракетами большой дальности западного производства, только лишний раз подтверждает необходимость, своевременность и оправданность проведения спецоперации.
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Александр Бойцов