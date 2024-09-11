Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Песков пообещал адекватный ответ на удары западным оружием вглубь России

Песков пообещал адекватный ответ на удары западным оружием вглубь России

11 сентября 2024, 15:59
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Если Вашингтон разрешит Киеву наносить удары американским дальнобойным оружием по целям в глубине территории России, то «ответ будет соответствующим». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


Во время традиционной встречи с журналистами он отметил также, что не следует искать каких-то ответов на каждый шаг Киева или его союзников. По словам представителя Кремля, сама специальная военная операция и является ответом на все враждебные действия Украины и её партнёров на Западе.

По словам Пескова, каждое подобное решение, как удары по территории России ракетами большой дальности западного производства, только лишний раз подтверждает необходимость, своевременность и оправданность проведения спецоперации.

Читайте также:

В РФ оценили защищенность территории страны от ракет США ATACMS

Рябков: разрешение ВСУ бить оружием Запада вглубь России приведет к эскалации

В Кремле высказались о возможном разрешении Запада Киеву бить по РФ
#операция
#дмитрий песков
#украина
#сша
Маск: Харрис уже практически управляет страной вместо Байдена
Илон Маск оценил предвыборные дебаты Харрис и Трампа
11 сентября 2024, 16:40

Фото: istockphoto/rarrarorro

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск оценил итоги предвыборных теледебатов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. По его мнению, нынешний вице-президент США «превзошла все ожидания».
На своей странице в социальной сети Х владелец компаний Tesla и SpaceX только задался риторическим вопросом, почему Харрис не проявляла себя на посту вице-президента, раз, как выясняется, была на это способна. Маск также считает, что модераторы встречи кандидатов не были справедливы и объективны по отношению к представляющему республиканцев Дональду Трампу.

По мнению эксцентричного миллиардера, Камала Харрис уже сейчас практически управляет страной вместо Джозефа Байдена, который после того, как отказался от участия в предвыборной гонке, крайне редко появляется на работе. В целом дебаты для Харрис следует признать удачными. Многие ожидали, что она будет заикаться, мямлить или по своему обыкновению смеяться невпопад, однако ей удалось избежать подобных ляпов, заключил Маск.

Читайте также:

Музыкант Кинг уличил Камалу Харрис в жульничестве во время дебатов с Трампом

Американист Дудаков заявил, что дебаты Трампа и Харрис завершились вничью

Во время дебатов с Харрис Трамп более 15 раз упомянул Путина и Россию
#маск
#камала харрис
#дональд трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Google заблокировал связанный с ЧВК «Вагнер» Telegram-канал на фоне дела Дурова
11 сентября 2024, 16:32

Фото: istockphoto/KleverLeveL

Связанный с ЧВК «Вагнер» Telegram-канал заблокирован корпорацией Google на фоне дела основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, пишет Readovka.
Отмечается, что это произошло на «Андройдах». Юзеры, которые поставили приложение при помощи Google Play Store, не получат доступа к ресурсу. Дуров тем временем отмечается в комиссариате два раза в неделю, совершая прогулки по Парижу.

Как подчеркнули французские прокуроры, фигурант «соблюдает все требования надзора».

Дурова задержали 24 августа в авиагавани Ле Бурже, когда он прилетел из Баку. Бизнесмену вменили 12 преступлений, связанных с педофилией, отмыванием денег, мошенничеством и другими преступлениями.

Читайте также:

Песков пообещал адекватный ответ на удары западным оружием вглубь России

Американист Дудаков заявил о ничье по итогам дебатов Трампа и Харрис

ЕК: Европа всё ещё получает впечатляющие объёмы российского газа
#google
#telegram
#павел дуров
#новости
#вагнер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Американист Дудаков заявил, что дебаты Трампа и Харрис завершились вничью
11 сентября 2024, 15:31

Фото: iStock/Derek Brumby

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что по итогам дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, которые состоялись вчера, 10 сентября, уверенной победы никто не одержал.
«Полтора часа Трамп и Харрис друг с другом бранились. Уверенной победы не было ни у одного кандидата. Хотя для Камалы Харрис это хорошая новость, потому что все боялись, что она будет ошибаться, оговариваться, что у неё будут какие-то болезненные ляпы. Но этого не случилось. Какого-то очевидного поражения Харрис не произошло, поэтому она побила ожидания», — прокомментировал в беседе с RT Дудаков.

А старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская отметила нарушения со стороны Харрис во время дебатов.

«От Харрис ожидалось большего. Во-первых, она достаточно плохо собой владеет, нарушала правила дебатов, в определённый момент её были вынуждены несколько раз успокоить модераторы. Даже Трамп просил её быть потише. Она старается говорить низким голосом, но, волнуясь, она начинает говорить быстро, более высоким голосом и заикается», — пояснила в беседе с «Известиями» Богуславская.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что хотел бы провести три раунда теледебатов со своим конкурентом на выборах, вице-президентом Камалой Харрис.

Читайте также:

Харрис заявила о готовности к теледебатам с Трампом

«Напуган?»: Трамп нашёл себе достойного противника в мем-войне на фоне выборов

Трамп выразил желание провести три раунда теледебатов с Харрис
#дональд трамп
#правила
#нарушения
#выборы
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков призвал критически относиться к данным о пуске дрона из Норвегии
11 сентября 2024, 14:38

Фото: сайт Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал россиян не воспринимать сведения некоторых интернет-СМИ в качестве первоисточника, говоря об информации, что один из беспилотников на Мурманскую область был выпущен из Норвегии.
«Вы знаете, давайте все же к Telegram-каналам соответственно относиться насчет Норвегии. Эта информация, скорее, ей владеют наши военные, специальные службы. Здесь я вам точно ничего не могу сказать», — сказал Песков.

Он также предостерег россиян от восприятия различной информации из электронных СМИ в качестве первоисточника.

Напомним, ранее Telegram-канал Shot сообщил, что один из БПЛА, который атаковал Мурманскую область, летел со стороны Норвегии. Всего, по данным губернатора Андрея Чибиса, в регионе сбили три украинских беспилотника.

Читайте также:

Дроны ВСУ сбили у поселка Высокий под Мурманском

Дроны ВСУ совершили налет на Мурманскую область — Чибис

В двух аэропортах под Мурманском ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки дронов
#военные
#бпла
#сми
#план
#telegram
#информация
#всу
#песков
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Западные СМИ признали популярность RT за рубежом
11 сентября 2024, 14:35

Фото: iStock/badahos

Зарубежные СМИ признали рост популярности на Западе телеканала RT, а также отреагировали на сообщения о «российском вмешательстве» в американские выборы.
Так, американская газета The Washington Post написала о том, что якобы российское вмешательство в выборы США 2024 года стало более изощрённым, чем прежде.

«Многие американцы, придерживающиеся правых взглядов, пересылают в соцсетях новости от RT, и RT Español также очень популярен, в своё время он был самым быстрорастущим новостным каналом в Латинской Америке», — приводит RT со ссылкой на телеканал слова американского профессора Даррена Линвилла.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал кандидатов в президенты США «оставить в покое» фамилию главы РФ Владимира Путина. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, по мнению Пескова, имя главы российского государства используется в предвыборной гонке США как политический инструмент.

Ранее российский дипломат Мария Захарова заявила, что прошедшие в США предвыборные теледебаты являются очередным шоу.

Читайте также:

В Кремле высказались о возможном разрешении Запада Киеву бить по РФ

Захарова отреагировала на прошедшие в США предвыборные теледебаты

Музыкант Кинг уличил Камалу Харрис в жульничестве во время дебатов с Трампом
#выборы
#сша
#шоу
#рф
#политика
#сми
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЕК: Европа всё ещё получает впечатляющие объёмы российского газа
11 сентября 2024, 14:24

Фото: istockphoto/Denis Shevchuk

Евросоюз всё ещё получает «впечатляющие объёмы» газа из России. Хотя несомненно, что после начала Москвой специальной военной операции на Украине поставки значительно сократились.
Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. По её словам, ЕС в настоящее время получает 18% от общего объёма импортируемого голубого топлива. В то время как в 2021 году показатель российских поставок газа в Европу составлял 45%.

Симсон также считает, что Евросоюз готов к завершению контракта по транзиту российского газа через Украину. Договор истекает в конце нынешнего года, и Киев ранее неоднократно заявлял, что не намерен его продлевать. В Еврокомиссии считают допустимым использование компаниями ЕС инфраструктуры Украины для транзита газа после прекращения контракта с РФ, заявила еврокомиссар.

Читайте также:

Россия опередила США по объемам поставок газа в Евросоюз

Украина согласится на транзит российской нефти, но при одном условии

Украина прекратит транзит нефти и газа из РФ в страны ЕС 1 января 2025
#договор
#ес
#евросоюз
#киев
#рф
#газ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Британии Лэмми прибыли в Киев
11 сентября 2024, 13:09

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми приехали в Киев. Этот визит был анонсирован заранее.
На снимке, опубликованном украинским изданием «Страна.ua», позади американского и британского дипломатов можно увидеть бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне полномочного посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

В ходе визита Блинкен и Лэмми обсудят с Владимиром Зеленским и высокопоставленными представителями украинских властей долгосрочные военные и экономические потребности Киева. Не исключено также, что будет обсуждаться просьба Украины о снятии ограничений на использование западного оружия для ударов по территории России. Окончательное решение по этому вопросу ожидается после встречи президента США Джозефа Байдена т британского премьер-министра Кира Стармера 13 сентября.

Читайте также:

Прокурор непризнанного в мире Международного уголовного суда прибыл на Украину

В Киев приехали представители властей Чехии, Литвы и Латвии

WSJ: Запад склоняет Киев к более реалистичному «плану Б» в войне с Россией
#сша
#военные
#всу
#блинкен
#украина
#великобритания
#владимир зеленский
#премьер-министр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле высказались о возможном разрешении Запада Киеву бить по РФ
Песков: Решение разрешить Киеву бить ракетами по РФ, скорее всего, уже принято
11 сентября 2024, 12:55

Фото: istockphoto/yulenochekk

Решение разрешить киевскому режиму бить по РФ дальнобойными ракетами, скорее всего, уже приняли, а теперь происходит формализация через СМИ. Об этом в рамках брифинга заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты. Это можно предположить с большой долей вероятности. В настоящий момент в СМИ просто ведется такая кампания информационная по формализации уже принятого решения», — сказал пресс-секретарь президента России, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава киевского режима Владимир Зеленский уже давно требует от западных союзников дальнобойных вооружений и разрешения бить ими вглубь российских территорий.

Читайте также:

Володин пригрозил более мощным оружием в ответ на поставки дальнобойных ракет Киеву

«Это атака США на Россию»: Профессор Дизен предупредил о третьей мировой

Захарова отреагировала на прошедшие в США предвыборные теледебаты
#мир
#россия
#кремль
#дмитрий песков
#ракетный удар
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Володин пригрозил более мощным оружием в ответ на поставки дальнобойных ракет Киеву
Володин: РФ ответит более разрушительным оружием на поставки Киеву ракет
11 сентября 2024, 12:47

Фото: сайт Госдумы РФ

Россия ответ на поставки Киеву дальнобойных ракет более мощным и разрушительным оружием. Об этом заявил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин 11 сентября.
Володин отметил, что президент Украины Владимир Зеленский делает США, Англию, Германию и Францию соучастниками военного конфликта, обращаясь к ним с просьбой о поставках дальнобойного оружия.
«Всё это приведёт к тому, что наша страна будет вынуждена отвечать, используя более мощное и разрушительное оружие, защищая своих граждан», – написал спикер ГД.

Глава парламента также отметил, что у Зеленского вряд ли получится сохранить власть. По сообщению Володина, украинский лидер вывез своих родителей в Израиль, а его семья живет в Лондоне. Поэтому Зеленского не волнует безопасность граждан Украины.
«Со сменой глав государств в Европе и США этот просроченный американский обмылок становится токсичным. Его ждет суд», – сказал спикер Госдумы РФ.

Читайте также:

«Это атака США на Россию»: Профессор Дизен предупредил о третьей мировой

США дают «зеленый свет» на удары по России: что ждет Украину после визита Блинкена

В Киев приехали представители властей Чехии, Литвы и Латвии
#сша
#израиль
#оружие
#безопасность
#владимир зеленский
#рф
#володин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф