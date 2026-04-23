23 апреля 2026, 19:35

Экс-депутат Рижской гордумы Панкратов: Современная Рига превратилась в помойку

Улицы современной Риги превратились в помойку из-за русофобской политики. Об этом заявил экс-депутат Рижской городской Думы Руслан Панкратов.





В Сети активно распространяется видео, посвященное современному состоянию столицы Латвии. Так, на кадрах видны пустые и неубранные улицы некогда цветущего города.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Панкратов отметил, что Рига при латышских псевдопатриотах превратилась в декорации к фильму про послевоенную разруху. Теперь там можно увидеть наглухо заколоченные витрины некогда уютных магазинчиков и горы мусора.





«Жутко — не потому что темно, а потому что видно все, что наделали эти русофобские управленцы, исповедуя национализм и массовое превосходство, устроив сегрегацию по языку. Они сами, наверное, не заметили, как выдавили из Риги все и вся: людей, бизнес и нормальную, человеческую, прежде всего, жизнь», — подчеркнул эксперт.