Достижения.рф

«Гордо стоят на руинах»: Русофобские управленцы выдавили из Риги жизнь

Экс-депутат Рижской гордумы Панкратов: Современная Рига превратилась в помойку
Фото: iStock/f9photos

Улицы современной Риги превратились в помойку из-за русофобской политики. Об этом заявил экс-депутат Рижской городской Думы Руслан Панкратов.



В Сети активно распространяется видео, посвященное современному состоянию столицы Латвии. Так, на кадрах видны пустые и неубранные улицы некогда цветущего города.

В разговоре с Общественной Службой Новостей Панкратов отметил, что Рига при латышских псевдопатриотах превратилась в декорации к фильму про послевоенную разруху. Теперь там можно увидеть наглухо заколоченные витрины некогда уютных магазинчиков и горы мусора.

«Жутко — не потому что темно, а потому что видно все, что наделали эти русофобские управленцы, исповедуя национализм и массовое превосходство, устроив сегрегацию по языку. Они сами, наверное, не заметили, как выдавили из Риги все и вся: людей, бизнес и нормальную, человеческую, прежде всего, жизнь», — подчеркнул эксперт.

По его словам, «латышские нацисты» закрыли кафе и булочные, салоны красоты и парикмахерские, и теперь гордо стоят на руинах, считая себя победителями, заключил Панкратов.
Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0