Латвия запретила въезд российскому актёру Садальскому на неопределённый срок

Станислав Садальский (Фото: Instagram* / @stas.sadalskiy)

Российскому актёру театра и кино Станиславу Садальскому запретили въезд в Латвию по решению МИД страны. Об этом сообщила министр иностранных дел республики Байба Браже.



Чиновница пояснила, что Садальский включён в список нежелательных для Латвии лиц и его въезд ограничен на неопределённый срок, однако причины введения запрета не уточнила.

«Я приняла решение включить гражданина России Станислава Садальского в список нежелательных для Латвии лиц и запретить ему въезд в страну на неопределённый срок», — сказала Браже.
Ранее Станислав Садальский опубликовал фотографию могилы актрисы Людмилы Суворкиной, отметив её печальное состояние. На снимке видно, что участок заброшен и порос травой, а вместо памятника установлена простая табличка.
Софья Метелева

