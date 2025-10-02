Латвия запретила въезд российскому актёру Садальскому на неопределённый срок

02 октября 2025, 21:24

Станиславу Садальскому закрыт въезд в Латвию бессрочно

Станислав Садальский (Фото: Instagram* / @stas.sadalskiy)

Российскому актёру театра и кино Станиславу Садальскому запретили въезд в Латвию по решению МИД страны. Об этом сообщила министр иностранных дел республики Байба Браже.





Чиновница пояснила, что Садальский включён в список нежелательных для Латвии лиц и его въезд ограничен на неопределённый срок, однако причины введения запрета не уточнила.





«Я приняла решение включить гражданина России Станислава Садальского в список нежелательных для Латвии лиц и запретить ему въезд в страну на неопределённый срок», — сказала Браже.