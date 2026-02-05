Латвия и Эстония хотят выстроить диалог с Россией

05 февраля 2026, 06:27

Euronews: Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры ЕС с Россией

Фото: iStock/Michele Ursi

Премьер‑министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис призвали Европейский союз начать прямые переговоры с Россией. Об инициативе представителей двух прибалтийских государств сообщил телеканал Euronews.





В качестве механизма диалога политики предложили назначить специального посланника ЕС. В своём выступлении Карис подчеркнул, что в прошлом ЕС допустил ошибки.



«Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем, а теперь переживаем, что нас нет [за столом]», — заявил он.