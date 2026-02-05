Латвия и Эстония хотят выстроить диалог с Россией
Euronews: Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры ЕС с Россией
Премьер‑министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис призвали Европейский союз начать прямые переговоры с Россией. Об инициативе представителей двух прибалтийских государств сообщил телеканал Euronews.
В качестве механизма диалога политики предложили назначить специального посланника ЕС. В своём выступлении Карис подчеркнул, что в прошлом ЕС допустил ошибки.
«Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем, а теперь переживаем, что нас нет [за столом]», — заявил он.Инициатива отражает стремление прибалтийских стран к налаживанию каналов коммуникации с Москвой на официальном уровне. Предложение о назначении специального посланника может обеспечить структурированный и постоянный формат диалога.
Главы Евросоюза пока никак не отреагировали на это предложение. Вопрос о возможности прямых переговоров с Россией остаётся предметом острых дискуссий внутри сообщества.