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Гордон* пожаловался на «киллеров Путина», мешающих ему ходить по магазинам

Дмитрий Гордон

Дмитрий Гордон

Украинский журналист Дмитрий Гордон* заявил, что не может спокойно ходить по магазинам и ездить за рулём из-за «элитных фсбшных киллеров», которые якобы охотятся за ним по заданию президента России Владимира Путина.
Гордон* подчеркнул, что на территории Украины задержали несколько групп, которые пытались убить его. В связи с этим он не может жить дома и постоянно перемещается по стране. В этом журналист обвинил российского президента, пишут украинские СМИ.

Также Гордон* подчеркнул, что он находится под государственной охраной.

В сентябре прошлого года СБУ сообщила о подготовке покушения на Гордона*. Тогда же задержали неназванного бывшего депутата Верховной рады, который якобы действовал в группе из четырёх человек под руководством ФСБ РФ.

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*признан Минюстом РФ иноагентом; внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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CBS: советник Трампа Уолтц и его заместитель Вонг вскоре покинут свои посты
01 мая 2025, 18:44

Фото: iStock/ rarrarorro

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц и его заместитель Алекс Вонг могут вскоре оставить свои должности, сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на источники.
Причины подобного решения, а еще конкретные сроки их возможного ухода с должностей сейчас не раскрываются.

Майкл Уолтц — одна из ключевых и самых влиятельных фигур в формировании внешнеполитического курса действующей администрации Соединенных Штатов Америки, включая инициативы по Украине и вопросы безопасности на Ближнем Востоке.

По данным журналиста газеты Politico Джейка Трейлора, главный кандидатом на пост советника американского президента по национальной безопасности может стать спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Ранее президент США Дональд Трамп дал характеристику своему российскому коллеге Владимиру Путину. По словам американского лидера, тот является очень «мудрым и хитрым» человеком.

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#дональд трамп
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МИД РФ: Россия никогда не допустит возвращения Украины к границам 1991 года
01 мая 2025, 17:36

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Россия никогда не допустит восстановления Украины в границах 1991 года. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ после обстрела ВСУ Центрального рынка в городе Алёшки Херсонской области.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства подчёркивается, что за подобными притязаниями Киева, поддерживаемыми его западными союзниками, стоит «людоедский инстинкт истребления всего русского».

«Сегодняшняя преступная акция киевских головорезов также на совести снабжающих их вооружениями и финансами западных спонсоров. <...>. Разумеется, Россия никогда не допустит реализации подобного сценария», — отмечается в документе.

В ведомстве также добавили, что все причастные к варварской атаке на мирных жителей будут установлены и понесут заслуженное наказание.

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#херсонская область
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Зеленский ввёл санкции против бывшего советника своего Офиса Арестовича*
Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении Алексея Арестовича*
01 мая 2025, 15:38

Алексей Арестович

Владимир Зеленский ввёл санкции против бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича*. Об этом пишут местные СМИ.
Арестович* был внештатным советником Офиса президента с 1 декабря 2020 по 17 января 2023 года. Политик покинул пост после своего заявления о том, что жилой дом в Днепре разрушен ракетой, сбитой украинскими средствами ПВО. После этого он покинул Украину, начал критиковать власти и заявил, что будет баллотироваться на следующих президентских выборах.

В России Арестович* заочно арестован по делу о публичных призывах к терроризму и распространению фейковых сведений о ВС РФ. Также он внесён Росфинмониторингом в список террористов.

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*внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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«Путин — очень мудрый и хитрый»: Трамп охарактеризовал российского президента
Дональд Трамп назвал Владимира Путина очень «мудрым и хитрым» человеком
01 мая 2025, 15:37

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп дал характеристику своему российскому коллеге Владимиру Путину. По словам американского лидера, тот является очень «мудрым и хитрым» человеком.
Слова главы Белого дома о российском президенте приводит информационное агентство Associated Press (АР). По мнению Трампа, Путин изначально не хотел прекращать военные действия, поскольку у него было намерение претендовать «на всю территорию» Украины.

«Путин очень мудрый и хитрый человек. У него не было намерения кончать войну. Он хотел всю территорию. Я думаю, мы заключим соглашение, но не могу этого гарантировать», — сказал американский президент.

Ранее Трамп уже отмечал положительные качества российского лидера. Например, он отдавал должное уму Путина, его авторитету и влиянию и безусловной любви к своей стране.

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«Получат деньги, не увязнув в проблемах»: Политик Филиппо прокомментировал сделку США и Украины
Политик Филиппо: США после сделки получат деньги, не увязнув в проблемах Киева
01 мая 2025, 14:36

Фото: istockphoto/SimonLukas

Заключённая сделка относительно добычи и разработки природных ресурсов на Украине позволит США получить немалые деньги. Причём Вашингтон сумеет при этом не увязнуть в многочисленных проблемах Киева.
Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. На своей странице в социальной сети Х политик подчеркнул, что Трамп, вопреки желанию Зеленского, не включил в условия соглашения никаких «гарантий безопасности» для Киева.

«Благодаря своему президенту Соединённые Штаты получат деньги на Украине, не увязнув там», — написал Филиппо.

Он также отметил, что из-за политики Евросоюза и президента Франции Макрона деньги французов уходят на разорительное для страны и её граждан финансирование и вооружение Киева. В случае же отправки военного контингента на Украину французские матери начнут получать своих сыновей в гробах.

«Как и ожидалось, в итоге мы оказываемся дураками из-за ЕС и Макрона! Мы уже потеряли российский рынок из-за идиотских европейских санкций, а американцы скоро получат его обратно», — заключил Филиппо.

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