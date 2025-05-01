Гордон* пожаловался на «киллеров Путина», мешающих ему ходить по магазинам

Дмитрий Гордон
Украинский журналист Дмитрий Гордон* заявил, что не может спокойно ходить по магазинам и ездить за рулём из-за «элитных фсбшных киллеров», которые якобы охотятся за ним по заданию президента России Владимира Путина.
Гордон* подчеркнул, что на территории Украины задержали несколько групп, которые пытались убить его. В связи с этим он не может жить дома и постоянно перемещается по стране. В этом журналист обвинил российского президента, пишут украинские СМИ.
Также Гордон* подчеркнул, что он находится под государственной охраной.
В сентябре прошлого года СБУ сообщила о подготовке покушения на Гордона*. Тогда же задержали неназванного бывшего депутата Верховной рады, который якобы действовал в группе из четырёх человек под руководством ФСБ РФ.
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*признан Минюстом РФ иноагентом; внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Также Гордон* подчеркнул, что он находится под государственной охраной.
В сентябре прошлого года СБУ сообщила о подготовке покушения на Гордона*. Тогда же задержали неназванного бывшего депутата Верховной рады, который якобы действовал в группе из четырёх человек под руководством ФСБ РФ.
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*признан Минюстом РФ иноагентом; внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Анастасия Чинкова