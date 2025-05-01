Пригожин негодует из-за намерения СБУ проверить Валерию после съемок клипа на фоне руин

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Телеграм @valeriyaofficial)
Продюсер Иосиф Пригожин негодует из-за желания СБУ проверить Валерию после съемок клипа на фоне руин, сообщило издание Газета.Ru.
Валерия представила клип на композицию «С чего начинается Родина» и попала в скандал. В ролике артистка поет на фоне разрушенных зданий, из-за этого СБУ хочет проверить певицу. Иосиф Пригожин резко отреагировал на подобное решение, назвав его «дегенеративным мышлением».
Продюсер уточнил, что они работали не в зоне спецоперации, а в Подмосковье. Они снимали в декорациях военного фильма «В списках не значился».
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«Дегенеративное мышление представителей СБУ и остальных видеть в нас врагов, не чтить и не уважать память отдавших жизни за нашу жизнь, за нашу свободу, понимаете? Видеть в нас все время зло — это просто запредельно уже. Мне нечего добавить. Ни мне, ни Валерии», — выразил свое мнение муж Валерии.
Продюсер уточнил, что они работали не в зоне спецоперации, а в Подмосковье. Они снимали в декорациях военного фильма «В списках не значился».
«Мы у себя дома, на территории Москвы, в Подмосковье. Открыли невероятный комплекс, где снимаются фильмы — парк «Москино». И самое главное, что я хочу сказать, мы репетировали впервые. Мы репетировали перед заходом в павильон», — добавил Пригожин.
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Ольга Енгалычева