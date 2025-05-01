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RT представил первую часть документального фильма про операцию «Поток»

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Телеканал RT опубликовал первую часть фильма «Курская битва. Хронология подвига», посвящённого освобождению российского региона от ВСУ и операции «Поток».
В документальном фильме военкора RT Влада Андрицы продемонстрированы эксклюзивные кадры пятидневного прорыва российских войск и подробности операции «Поток», которая за считанные часы обрушила всю эшелонированную оборону ВСУ и вынудила украинских бойцов стремительно бежать из Курской области.

Ставка была сделана на сокрытие операции. Армия старалась не допустить утечек, поэтому о дате и деталях операции знали единицы.

В этой уникальной операции военнослужащим пришлось действовать сразу в трёх плоскостях: на земле – в трудных боях за укрепрайоны и населённые пункты, под землёй – в трубах, по которым штурмовые группы добирались до тыла противника, и в воздухе – при поддержке дронов и авиации. К выполнению операции привлекли практически все виды войск.

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Освобождение Нового, контроль над селом Шевченко и обстановка в Сумской области: последние новости СВО на 1 мая
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Освобождение Нового, контроль над селом Шевченко и обстановка в Сумской области: последние новости СВО на 1 мая
01 мая 2025, 09:44

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские вооружённые силы продолжают наносить удары по позициям украинских войск, стремясь расширить свои контрольные зоны и оказывать давление на противника. Среди значительных достижений — освобождение ряда населённых пунктов, блокирование украинских подразделений и укрепление стратегически важных позиций.
В материале «Радио 1» мы рассмотрим, как складывается обстановка в приграничных российских регионах и в населённых пунктах, находящихся на передовой.

За сутки российская ПВО уничтожила 38 беспилотных летательных аппаратов

Российские войска провели удар дронов по объектам ВСУ в Днепропетровской и Харьковской областях, при этом большинство целей украинские силы не смогли перехватить. Также наблюдалась активность БПЛА в Центральной и Западной Украине. В ответ, украинские военные атаковали Муромск и приборостроительный завод во Владимирской области. За сутки российская ПВО уничтожила 38 беспилотников.

Обстановка в Сумской области

В Сумской области российские войска продолжают закрепляться в районе Беловодов и Басовки. Украинские операторы БЛА активно пытаются нарушить снабжение передовых подразделений.

Позиционные бои

Южнее, в лесах у Демидовки и Поповки, продолжаются позиционные бои. Любые попытки продвижения ВСУ пресекаются ударами операторов дронов.

Обстрелы приграничья Белгородской области

Противник продолжает обстреливать приграничные территории Белгородской области, создавая угрозу для местного населения и инфраструктуры.

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Бои на купянском направлении

На купянском направлении российские вооружённые силы ведут бои на рубеже Дорошовка и Малая Шапковка, вдоль трассы Р79.

Успехи на Лиманском направлении

На Лиманском направлении зафиксированы успехи в районе Катериновки и Невского — освобождено село Новое, в ходе чего также удалось пленить отделение пехоты противника.

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Ситуация на Северском направлении

На Северском направлении продолжаются бои к западу от Белогоровки, где российским штурмовикам удалось приблизиться к Григоровке.

Часов Яр

В Часовом Яре не прекращаются столкновения, а в Дзержинске российские войска продолжают бои на северных окраинах города и в прилегающих окрестностях.

Контроль на Покровско-Мирноградском направлении

На Покровско-Мирноградском направлении российские войска после ожесточенных боёв восстановили контроль над селом Шевченко и продвинулись в районе балки Глубина.

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинки вступают в ряды ВСУ

Советник по гендерным вопросам ВСУ Оксана Григорьева сообщила, что некоторые женщины на Украине вступают в ряды армии, чтобы спасти своих мужей от мобилизации.

Некоторые делают это добровольно, а других заставляют родственники, полагая, что женщин не отправят на фронт.

Это приводит к ухудшению отношений в семьях и даже к расставаниям. Григорьева привела пример мужчины, который пытался лишить жену родительских прав, чтобы стать опекуном и получить отсрочку от службы.

Зеленский заявил о планах ВСУ нанести удар по параду Победы в Москве


Владимир Зеленский в своем вечернем обращении намекнул на планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по параду Победы, который состоится 9 мая в Москве.

«Они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — заявил он.

Зеленский заявил о планах ВСУ нанести удар по параду Победы в Москве
Зеленский заявил о планах ВСУ нанести удар по параду Победы в Москве

Восемь украинских БПЛА уничтожены в результате ночного дежурства ПВО

Прошедшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно нейтрализовали восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Украины.

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Подполье назвало находящихся во власти виновников в трагедии в Одессе
Виновники в трагедии в Доме профсоюзов заняли места в силовых структурах
01 мая 2025, 08:20

Фото: iStock/Multipedia

Представитель одесского подпольного движения Stop Grave рассказал о высокопоставленных фигурах в украинской власти, которые, по его словам, были причастны к трагическим событиям в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно информации, Руслан Форостяк, на тот момент лидер Одесского «евромайдана» и Совета обороны Одессы, стал советником главы областного управления полиции. Он родом из Львова. Также в числе виновных упоминается Андрей Юсов, ныне пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Украины.

По словам источника, один из виновных в трагедии числится погибшим, однако есть сведения, что он тайно покинул территорию Украины. Евгений Дейдей, командир 7-й сотни Евромайдана, также принимал участие в беспорядках 2 мая и впоследствии стал народным депутатом от Народного фронта, а затем советником министра МВД. В настоящее время он также якобы числится погибшим.

Напомним, что 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между активистами «антимайдана» и сторонниками «евромайдана», которые привели к разрушению палаточного лагеря на Куликовом поле и поджогу Дома профсоюзов. В результате трагедии погибли 48 человек, более 250 получили ранения. События того дня остаются предметом споров и расследований до сих пор.

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#мвд
#всу
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Восемь украинских БПЛА уничтожены в результате ночного дежурства ПВО
Минобороны: силы ПВО сбили восемь БПЛА ВСУ над четырьмя регионами России
01 мая 2025, 07:36

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Прошедшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно нейтрализовали восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По информации ведомства, два БПЛА были уничтожены над Курской областью, два — над Воронежской областью, два — над Владимирской областью и еще два — над Белгородской областью.

Действия ПВО подчеркивают готовность российских вооруженных сил к отражению потенциальных угроз с воздуха. Министерство обороны продолжает следить за обстановкой и принимает необходимые меры для обеспечения безопасности в воздушном пространстве страны.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.

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#бпла
#всу
#вс рф
#пво
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Хинштейн назвал число погибших мирных жителей за время вторжения ВСУ в Курскую область
Хинштейн: За время оккупации ВСУ части Курско области погибли 288 мирных жителей
01 мая 2025, 07:30

Александр Хинштейн (Фото: Телеграм @Hinshtein)

По данным министерства здравоохранения РФ, с августа 2024 года, когда ВСУ вторглись в Курскую область, от действий украинских военных пострадал 791 мирный житель. Из них 288 человек погибли.
Об этом во время выступления по итогам III Международного антифашистского конгресса, состоявшегося в подмосковном парке «Патриот», сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн. Он выступал там в режиме видеоконференцсвязи. Кроме того, 430 человек были доставлены в медицинские учреждения.

«И эти страшные цифры — увы, не исчерпывающие, так как ещё далеко не все тела погибших мирных жителей удалось вывезти с территории приграничных районов», — сказал врио губернатора.

Хинштейн также сравнил нынешних украинских боевиков с гитлеровскими палачами, заявив, что действовали те и другие одинаковым образом.

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Politico: в ВСУ внедрили очковую систему за убийства российских солдат
01 мая 2025, 06:42

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинская армия ввела очковую систему наград, где бойцы ВСУ могут получить призы за уничтожение техники РФ и убийства российских солдат. Об этом сообщает Politico.
Для того чтобы получать очки, солдатам предлагают загружать в программу Army of Drones bonus видео, на котором зафиксировано уничтожение техники или бойцов РФ. Заработанные баллы после конвертируются в новое снаряжение для своих подразделений.

«Brave 1 Market станет для военных чем-то вроде Amazon, позволит военным подразделениям напрямую закупать технологии, необходимые им на фронте», — пояснил изданию министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Согласно бальной системе, за убийство российского военного боевик ВСУ сможет получить шесть очков. Повреждение танка оценивается в 20 очков, а его ликвидация в 40. За уничтожение мобильной ракетной установки начисляется 50 очков. Чтобы подразделение получило в свое распоряжение беспилотник «Баба Яга», солдату потребуется набрать 43 очка.

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