RT представил первую часть документального фильма про операцию «Поток»

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Телеканал RT опубликовал первую часть фильма «Курская битва. Хронология подвига», посвящённого освобождению российского региона от ВСУ и операции «Поток».
В документальном фильме военкора RT Влада Андрицы продемонстрированы эксклюзивные кадры пятидневного прорыва российских войск и подробности операции «Поток», которая за считанные часы обрушила всю эшелонированную оборону ВСУ и вынудила украинских бойцов стремительно бежать из Курской области.
Ставка была сделана на сокрытие операции. Армия старалась не допустить утечек, поэтому о дате и деталях операции знали единицы.
В этой уникальной операции военнослужащим пришлось действовать сразу в трёх плоскостях: на земле – в трудных боях за укрепрайоны и населённые пункты, под землёй – в трубах, по которым штурмовые группы добирались до тыла противника, и в воздухе – при поддержке дронов и авиации. К выполнению операции привлекли практически все виды войск.
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Ставка была сделана на сокрытие операции. Армия старалась не допустить утечек, поэтому о дате и деталях операции знали единицы.
В этой уникальной операции военнослужащим пришлось действовать сразу в трёх плоскостях: на земле – в трудных боях за укрепрайоны и населённые пункты, под землёй – в трубах, по которым штурмовые группы добирались до тыла противника, и в воздухе – при поддержке дронов и авиации. К выполнению операции привлекли практически все виды войск.
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Анастасия Чинкова