«Никакой эмоциональной реакции»: украинские конкурсанты «Евровидения» пожаловались на безразличие других участников

Группа Ziferblat, которая в текущем году представляет Украину на конкурсе «Евровидение», пожаловалась на безразличие остальных конкурсантов к проблемам их страны. Об этом объявил гитарист музыкального коллектива Валентин Лещинский в ходе общения с прессой, сообщили украинские СМИ.