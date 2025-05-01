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«Никакой эмоциональной реакции»: украинские конкурсанты «Евровидения» пожаловались на безразличие других участников

Конкурсанты «Евровидения» от Украины пожаловались на безразличие участников
Фото: iStock/ Zeferli

Фото: iStock/ Zeferli

Группа Ziferblat, которая в текущем году представляет Украину на конкурсе «Евровидение», пожаловалась на безразличие остальных конкурсантов к проблемам их страны. Об этом объявил гитарист музыкального коллектива Валентин Лещинский в ходе общения с прессой, сообщили украинские СМИ.
«Хороших новостей для вас не будет в плане того, как другие участники (говорят) про войну. Эмпатия есть, но в этом вопросе ощущается некая «дежурность»», — обратил внимание музыкант.

Другие конкурсанты задают вопросы лишь для поддержания беседы и не проявляют «никакой эмоциональной реакции», уточнил Валентин Лещинский.

Гитарист подчеркнул, что участники из остальных стран живут «в другой реальности». Со слов Лещинского, личную поддержку высказали лишь группы из Литвы и Португалии. Помимо прочего, на конкурсе присутствуют люди так или иначе поддерживающие РФ. При этом Лещинский не стал уточнять из каких стран эти люди.

Ранее сообщалось, что продюсер Иосиф Пригожин негодует из-за желания СБУ проверить Валерию после съемок клипа на фоне руин.

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#украина
#евровидение
#сво
Минобороны: Российские войска нанесли удары по военным объектам ВСУ в 162 районах
МО РФ: Российские войска нанесли удары по военным объектам ВСУ в 162 районах
01 мая 2025, 15:10

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские войска поразили объекты инфраструктуры украинских военных аэродромов и места дислокации безэкипажных катеров ВСУ. Удары были нанесены по целям в 162 районах.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. По информации ведомства, в атаках на военные объекты противника были задействованы оперативно-тактическая и армейская авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия нескольких группировок Вооружённых сил Российской Федерации.

В Минобороны также уточнили, что российские военные нанесли удары по цехам производства беспилотников, складам боеприпасов и горючего, местам дислокации безэкипажных катеров, а также по пунктам сосредоточения украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

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#военные
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#минобороны
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Роль разлучницы, «‎дружеский секс» с солистом группы Little Big Прусикиным* и переезд в США: как сейчас живет Софья Таюрская
01 мая 2025, 14:10

Софья Таюрская (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Певица Софья Таюрская, ставшая известной как вокалистка панк-поп-рейв группы Little Big, долгое время пользовалась популярностью в России.
Однако после начала спецоперации она осудила её и уехала в США с фронтменом группы Ильей Прусикиным*. В материале «Радио 1» расскажем о её творческом пути и текущих занятиях.

Участие Софьи Таюрской в Little Big

Софья Таюрская, родившаяся 1 мая 1991 года в Иркутске, с детства увлекалась музыкой. После переезда в Новодвинск и окончания школы она обучалась в Санкт-Петербурге на режиссера театрализованных представлений, но вскоре вернулась к вокалу.

В начале 2010-х она присоединилась к группе Little Big, сначала участвуя в записи песен и эпизодах клипов. Позже Софья стала полноценной участницей коллектива, приняв участие в создании хитов, таких как «Skibidi» и «Uno».

Группа должна была представить Россию на Евровидении 2020, но конкурс был отменен из-за пандемии.

Громкий роман Софьи Таюрской и Ильи Прусикина*

Софья Таюрская и Илья Прусикин*, солист группы Little Big, подтвердили свои романтические отношения в мае 2021 года, когда Прусикин* опубликовал совместное фото в социальных сетях. Позже Таюрская раскрыла, что их роман начался еще в августе 2020 года, отметив, что отношения завязались после «дружеского секса».

В это время Илья Прусикин* официально завершил брак с блогером Ириной Смелой, что вызвало у некоторых поклонников подозрения, что именно Софья стала причиной разрыва. Однако Ирина Смелая вскоре опровергла эти слухи, заявив, что развод не был связан с изменой.

Недавно Софья поделилась в соцсетях фотографией, которая вызвала новые слухи о возможной помолвке с Прусикиным*: на безымянном пальце артистки заметили кольцо.

Софья Таюрская и Илья Прусикин* (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Публично поддержали Украину

После начала спецоперации Софья Таюрская и Илья Прусикин* поддержали Украину и уехали в Лос-Анджелес, взяв с собой два чемодана.

Остальные участники Little Big остались в России, поэтому пара выступала за границей вдвоем. Они активно публиковали юмористические видео и анонсы концертов в соцсетях.

В январе Прусикин* был внесен в реестр иностранных агентов. Артисты столкнулись с финансовыми трудностями, а Таюрская потеряла работу и друзей. Концерт на Бали, запланированный на март, был перенесен и в итоге не состоялся. В ближайшее время Little Big планируют тур по США.

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Группа Little Big распалась

Бросил семью ради другой, отказался выступать на Евровидении и переехал в США: как сейчас живет Илья Прусикин* из Little Big

* Признан Минюстом иноагентом.
#статьи
#сша
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#брак
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Российские операторы дронов ударили по пункту управления ВСУ боеприпасом «колокольчик»
Операторы БПЛА ВС РФ ударили по пункту управления ВСУ боеприпасом «колокольчик»
01 мая 2025, 13:40

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Расчёт операторов БПЛА 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады российской группировки войск «Днепр» поразили пункт управления беспилотниками ВСУ. Для атаки использовался новый комбинированный боеприпас типа «колокольчик».
Об этом корреспонденту ТАСС рассказал российский боец с позывным Кучер. По его словам, его подразделение получило от воздушной разведки информацию о пункте управления беспилотниками противника, расположенным на правом берегу Днепра. Разведчики также передали операторам БПЛА ВС РФ координаты цели.

«С помощью боеприпаса типа "колокольчик", который испытывали впервые, мы нанесли поражение врагу. Снаряд показал себя очень эффективно, продолжаем работу. Победа будет за нами!» — сказал российский военнослужащий.

Ранее, другой боец этой же группировки с позывным Дед сообщил, что специалисты технического отдела бригады произвели модификацию боеприпаса «колокольчик», адаптировав его для всех типов беспилотников. Теперь начинять дрон взрывчатыми веществами можно непосредственно на позициях, а мощность и состав заряда подбираются в зависимости от типа выбранной цели.

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#победа
#снаряд
#дрон
#бпла
#специалисты
#вс рф
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Эксперт Дандыкин: Взятие под контроль всей ДНР — важная цель для ВС России
01 мая 2025, 12:50

Фото: istockphoto/IherPhoto

Установление полного контроля над всей территорией Донецкой Народной Республики является важнейшей целью Вооружённых сил РФ в зоне спецоперации. Такое мнение высказал военный эксперт Василий Дандыкин.
В связи с этим он оценил освобождение села Новое на границе Харьковской области и ДНР. В разговоре с изданием NEWS.ru специалист отметил важность взятия этого населённого пункта, которое приближает полное освобождение от ВСУ территории ДНР. Также, по словам эксперта, большое значение имеет создание буферной зоны на границе с Брянской и Белгородской областями.

Дандыкин также отметил, что, несмотря на предложение Владимира Путина о трёхдневном перемирии на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Зеленский и его окружение назвали Красную площадь в Москве целью атаки ВСУ. Это подчёркивает их истинную сущность и показывает отношение к любым мирным инициативам. Тем не менее следует сохранять бдительность, заключил эксперт.

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#эксперт
#днр
#всу
#зеленский
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ВСУ перебросили в южную часть ДНР большую группу иностранных наёмников
01 мая 2025, 12:27

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Командование ВСУ разместило у линии фронта на Южнодонецком направлении крупную группу иностранных наёмников. Все они принимают участие в боевых действиях в составе 23-й отдельной механизированной бригады украинских войск.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в российских силовых структурах. По словам собеседников агентства, иностранные наёмники в немалом количестве были переброшены в зону боевых действий на юге Донецкой Народной Республики сравнительно недавно.

«Довольно крупная группа, в том числе итальянцы, колумбийцы, чилийцы и литовцы», — уточнили силовики.

По их словам, иностранцы входят в состав 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Эту информацию корреспонденту ТАСС подтвердили украинские военнопленные из этого соединения.

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#иностранцы
#всу
#наемники
#днр
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