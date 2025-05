«Никакой эмоциональной реакции»: украинские конкурсанты «Евровидения» пожаловались на безразличие других участников

Участие Софьи Таюрской в Little Big

Громкий роман Софьи Таюрской и Ильи Прусикина*

Софья Таюрская и Илья Прусикин* (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Публично поддержали Украину

Однако после начала спецоперации она осудила её и уехала в США с фронтменом группы Ильей Прусикиным*. В материалерасскажем о её творческом пути и текущих занятиях.Софья Таюрская, родившаяся 1 мая 1991 года в Иркутске, с детства увлекалась музыкой. После переезда в Новодвинск и окончания школы она обучалась в Санкт-Петербурге на режиссера театрализованных представлений, но вскоре вернулась к вокалу.В начале 2010-х она присоединилась к группе Little Big, сначала участвуя в записи песен и эпизодах клипов. Позже Софья стала полноценной участницей коллектива, приняв участие в создании хитов, таких как «Skibidi» и «Uno».Группа должна была представить Россию на Евровидении 2020, но конкурс был отменен из-за пандемии.Софья Таюрская и Илья Прусикин*, солист группы Little Big, подтвердили свои романтические отношения в мае 2021 года, когда Прусикин* опубликовал совместное фото в социальных сетях. Позже Таюрская раскрыла, что их роман начался еще в августе 2020 года, отметив, что отношения завязались после «дружеского секса».В это время Илья Прусикин* официально завершил брак с блогером Ириной Смелой, что вызвало у некоторых поклонников подозрения, что именно Софья стала причиной разрыва. Однако Ирина Смелая вскоре опровергла эти слухи, заявив, что развод не был связан с изменой.Недавно Софья поделилась в соцсетях фотографией, которая вызвала новые слухи о возможной помолвке с Прусикиным*: на безымянном пальце артистки заметили кольцо.После начала спецоперации Софья Таюрская и Илья Прусикин* поддержали Украину и уехали в Лос-Анджелес, взяв с собой два чемодана.Остальные участники Little Big остались в России, поэтому пара выступала за границей вдвоем. Они активно публиковали юмористические видео и анонсы концертов в соцсетях.В январе Прусикин* был внесен в реестр иностранных агентов. Артисты столкнулись с финансовыми трудностями, а Таюрская потеряла работу и друзей. Концерт на Бали, запланированный на март, был перенесен и в итоге не состоялся. В ближайшее время Little Big планируют тур по США.Солист Little Big Илья Прусикин* нашёл способ зарабатывать в России, несмотря на статус иноагентаГруппа Little Big распалась Бросил семью ради другой , отказался выступать на Евровидении и переехал в США: как сейчас живет Илья Прусикин* из Little Big* Признан Минюстом иноагентом.