«Никакой эмоциональной реакции»: украинские конкурсанты «Евровидения» пожаловались на безразличие других участников

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Группа Ziferblat, которая в текущем году представляет Украину на конкурсе «Евровидение», пожаловалась на безразличие остальных конкурсантов к проблемам их страны. Об этом объявил гитарист музыкального коллектива Валентин Лещинский в ходе общения с прессой, сообщили украинские СМИ.
«Хороших новостей для вас не будет в плане того, как другие участники (говорят) про войну. Эмпатия есть, но в этом вопросе ощущается некая «дежурность»», — обратил внимание музыкант.
Другие конкурсанты задают вопросы лишь для поддержания беседы и не проявляют «никакой эмоциональной реакции», уточнил Валентин Лещинский.
Гитарист подчеркнул, что участники из остальных стран живут «в другой реальности». Со слов Лещинского, личную поддержку высказали лишь группы из Литвы и Португалии. Помимо прочего, на конкурсе присутствуют люди так или иначе поддерживающие РФ. При этом Лещинский не стал уточнять из каких стран эти люди.
Ранее сообщалось, что продюсер Иосиф Пригожин негодует из-за желания СБУ проверить Валерию после съемок клипа на фоне руин.
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