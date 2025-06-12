Госдеп: для граждан США существует опасность в Северной Африке и Ближнем Востоке
Госдеп США предупредил американских граждан об опасности для них в Северной Африке и Ближнем Востоке. Об этом ведомство сообщило в соцсети X.
«В связи с усилением региональной напряжённости Государственный департамент рекомендует гражданам США на Ближнем Востоке и в Северной Африке проявлять повышенную осторожность», — сообщает ведомство.
Данное предупреждение было выпущено на фоне выросшей опасности между Ираном и Израилем. К тому же американцам посоветовали зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program, с помощью которой они смогут получать важные сообщения и предупреждения. Еще граждан США попросили упростить возможность связи на случай ЧС.