Госдеп: для граждан США существует опасность в Северной Африке и Ближнем Востоке

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Госдеп США предупредил американских граждан об опасности для них в Северной Африке и Ближнем Востоке. Об этом ведомство сообщило в соцсети X.



«В связи с усилением региональной напряжённости Государственный департамент рекомендует гражданам США на Ближнем Востоке и в Северной Африке проявлять повышенную осторожность», — сообщает ведомство.

Данное предупреждение было выпущено на фоне выросшей опасности между Ираном и Израилем. К тому же американцам посоветовали зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program, с помощью которой они смогут получать важные сообщения и предупреждения. Еще граждан США попросили упростить возможность связи на случай ЧС.
Иван Мусатов

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