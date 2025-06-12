Госдеп: для граждан США существует опасность в Северной Африке и Ближнем Востоке

12 июня 2025, 23:23

Фото: iStock/rarrarorro

Госдеп США предупредил американских граждан об опасности для них в Северной Африке и Ближнем Востоке. Об этом ведомство сообщило в соцсети X.







«В связи с усилением региональной напряжённости Государственный департамент рекомендует гражданам США на Ближнем Востоке и в Северной Африке проявлять повышенную осторожность», — сообщает ведомство.