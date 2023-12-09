Госдеп одобрил возможную продажу танковых снарядов Израилю

Фото: iStock/goglik8
Государственный департамент США одобрил возможную продажу Израилю танковых снарядов и оборудования к ним на 106,5 миллиона долларов. Об этом говорится в заявлении агентства оборонного сотрудничества Пентагона.
По информации агентства, Израиль запросил порядка четырнадцати тысяч 120-миллиметровых снарядов.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что справедливый мир невозможен с США.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
Читайте также:
Эрдоган заявил, что справедливый мир невозможен с США
У Трампа больше шансов добиться мира в Газе, чем у Байдена, пишут СМИ
МО РФ сообщило об ударе по местам производства боеприпасов для РСЗО на Украине
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что справедливый мир невозможен с США.
Читайте также:
Эрдоган заявил, что справедливый мир невозможен с США
У Трампа больше шансов добиться мира в Газе, чем у Байдена, пишут СМИ
МО РФ сообщило об ударе по местам производства боеприпасов для РСЗО на Украине
Екатерина Коршунова