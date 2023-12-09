МО РФ сообщило об ударе по местам производства боеприпасов для РСЗО на Украине

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В Минобороны РФ сообщили, что ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам производства снарядов для реактивных систем залпового огня на Украине.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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