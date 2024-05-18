Политика двойных стандартов: Володин высказался о блокировке российских СМИ в ЕС

Фото: Официальный сайт Кремля
Европейские власти могут говорить своим гражданам о свободе слова, однако, сами не терпят её, с таким заявлением выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее Совет Европы принял решение запретить вещательную деятельность агентства РИА Новости, газеты «Известия» и «Российской газеты» на территории Европейского союза.
По его словам, власти ЕС не могут убедить своих граждан в верности проводимой политик, а потому пытаются ограничить им доступ к любой альтернативной информации.
Читайте также:
ЕС запретил вещание РИА Новости, «Известий», «Российской газеты» и VE
В Армении приостановили вещание радио Sputnik Армения
Журналист Боуз: неудачная кампания Запада укрепила российский народ
«Политика двойных стандартов стала неотъемлемой частью европейских структур. Руководство Евросоюза может лишь говорить о свободе слова, но на деле её не терпит», — написал Володин.
По его словам, власти ЕС не могут убедить своих граждан в верности проводимой политик, а потому пытаются ограничить им доступ к любой альтернативной информации.
Читайте также:
ЕС запретил вещание РИА Новости, «Известий», «Российской газеты» и VE
В Армении приостановили вещание радио Sputnik Армения
Журналист Боуз: неудачная кампания Запада укрепила российский народ
Евгения Парфентьева