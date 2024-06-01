Госдеп озвучил официальную позицию США о легитимности Зеленского

На 85 году жизни умер депутат Госдумы и полярный исследователь Артур Чилингаров.

Биография

Артур Николаевич Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде. В 1963 году окончил арктический факультет Ленинградского высшего инженерного морского училища им. адмирала С. О. Макарова (ныне Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова) по специальности «инженер-океанолог».

Карьера

После окончания учёбы, с 1963 по 1965 годы, Чилингаров находился в якутском посёлке Тикси, где работал инженером-гидрологом в Арктической научно-исследовательской обсерватории.

В политику Чилингаров пришёл в 1965 году, когда занял пост первого секретаря Булунского районного комитета ВЛКСМ Якутской АССР.

В 1986-1992 годы был заместителем председателя Госкомгидромета СССР, начальником главного управления по делам Арктики, Антарктики и Мирового океана.

В 1986 году Чилингаров участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В 1991 году его назначают советником председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова по проблемам Арктики и Антарктики. Этот пост он занимает до 1993 года, после чего становится депутатом Госдумы I-V созывов (до 2011 года). С 1993 по 2007 годы является заместителем председателя Госдумы, а св 2007-2011 годах – первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия».

В 2021 году избран депутатом Госдумы VIII созыва. Был одним из старейших по возрасту депутатов этого созыва после Владимира Ресина и Валентины Терешковой.

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