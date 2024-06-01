Госдеп озвучил официальную позицию США о легитимности Зеленского

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США не изменили свою позицию о статусе Владимира Зеленского после истечения срока его полномочий. Такое заявление Госдеп США сделал в беседе с РИА Новости.
Агентство спросило, какой позиции США придерживаются в отношении статуса Зеленского с учётом истечения срока его полномочий и непроведения выборов на Украине. В ведомстве сослались на официального представителя Госдепа Мэттью Миллера от 25 марта.
Тогда, в преддверии истечения полномочий Зеленского, он заявил, что Соединённые Штаты понимают сложность проведения выборов в условиях конфликта и считают, что этот вопрос должно решать население страны.
Напомним, что полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая. Президентские выборы должны были состояться на Украине 31 марта, однако их отменили из-за военного положения. После этого возник вопрос легитимности политика.
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Тогда, в преддверии истечения полномочий Зеленского, он заявил, что Соединённые Штаты понимают сложность проведения выборов в условиях конфликта и считают, что этот вопрос должно решать население страны.
Напомним, что полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая. Президентские выборы должны были состояться на Украине 31 марта, однако их отменили из-за военного положения. После этого возник вопрос легитимности политика.
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Анастасия Чинкова