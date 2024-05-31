Россия рассматривает Зеленского после 20 мая как «главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине», заявила Захарова. Выборы президента должны были пройти 31 марта, но их отменили из-за военного положения. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан сказал, что единственной легитимной властью на Украине сейчас является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук.
Один из авторов конституции Украины Дмитрий Табачник также заявил, что Зеленский не может считаться легитимным президентом, что эта нелегитимность «была специально сконструирована». Он отметил, что в конфликте на Украине есть множество заинтересованных стран, и одна из самых коварных и циничных — Великобритания, которая последние несколько лет пытается вести свою отдельную игру, и ей «плевать» на легитимность Зеленского.
Также в беседе с ТАСС бывший боец ВСУ Максим Лихачев, угнавший танк Т-64, призвал ВСУ развернуть оружие против властей Украины.
«Пацаны, сослуживцы, обращаюсь до вас, разворачивайте оружие и идите против той власти, которая истребляет нас», — сказал бывший боец ВСУ.Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков в беседе с «Радио 1» назвал проблему нелегитимности Зеленского «бредом сивой кобылы» и отметил, что на Украине зреет революционный взрыв.
«Этот бред сивой кобылы даже обсуждать не хочется. Гитлер, простите меня, во время войны говорил про легитимность? Речь идёт о том, что на Украине зреет революционный взрыв, который может снести власть Зеленского. Единственный вариант в этом случае — их присоединение к России. Другого варианта у них просто нет. Внутри страны будет избавление народа от паразитарных слоёв, вот и всё», — сказал эксперт.Читайте также:
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Анастасия Бондарева