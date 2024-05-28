Спикер Рады Стефанчук ответил на слова Путина о переходе полномочий президента Украины

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Президентом Украины до завершения военного положения будет оставаться Владимир Зеленский. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в ответ на заявление российского лидера Владимира Путина.
Ранее в этот день Путин заявил, что изучил Конституцию Украины и узнал, что после истечения полномочий президента его обязанности должен исполнять спикер Рады.
Стефанчук опроверг эту информацию, приведя в качестве аргумента статью 108 украинской Конституции, в которой сказано, что президент Украины выполняет свои обязанности до вступления на пост новоизбранного главы государства. Таким образом он ответил на вопрос о легитимности Зеленского.
Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского истёк 20 мая. Выборы на Украине должны были состояться 31 марта, но их отменили из-за военного положения.
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Стефанчук опроверг эту информацию, приведя в качестве аргумента статью 108 украинской Конституции, в которой сказано, что президент Украины выполняет свои обязанности до вступления на пост новоизбранного главы государства. Таким образом он ответил на вопрос о легитимности Зеленского.
Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского истёк 20 мая. Выборы на Украине должны были состояться 31 марта, но их отменили из-за военного положения.
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Анастасия Чинкова