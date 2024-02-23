Пекин готов адекватно ответить на новые санкции Великобритании

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Посольство КНР в Лондоне предупредило британские власти, что страна готова защищать интересы и права своих компаний. Это заявление сотрудники внешнеполитического ведомства Поднебесной сделали после того, как Великобритания в рамках антироссийских санкций ввела ограничения в отношении трёх китайских фирм.
В декларации дипломатического представительства действия Англии названы односторонними и не отвечающими нормам международного права, сообщает официальный сайт МИД КНР.
Китайские дипломаты также подчеркнули также неизменно «объективную и независимую» позицию, которую Пекин занимает по вопросу украинского конфликта.
Напомним, санкциям Великобритании подверглись три фирмы из КНР: Finder Technology и JUHANG Aviation Technology (поставщики электронных компонентов), а также Beijing Micropilot Flight Control Systems (производителей двигателей для беспилотников). Их в Уайт-Холле и на Даунинг-стрит подозревают в экспорте в Россию высокотехнологичных компонентов, которые затем используются для нужд СВО.
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«Любые действия, наносящие ущерб интересам Китая, встретят наш решительный отпор», — прямо и конкретно указывается в заявлении.
Напомним, санкциям Великобритании подверглись три фирмы из КНР: Finder Technology и JUHANG Aviation Technology (поставщики электронных компонентов), а также Beijing Micropilot Flight Control Systems (производителей двигателей для беспилотников). Их в Уайт-Холле и на Даунинг-стрит подозревают в экспорте в Россию высокотехнологичных компонентов, которые затем используются для нужд СВО.
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Александр Бойцов