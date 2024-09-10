СМИ: Блинккен прибудет в Киев, чтобы разрешить Украине бить по России ракетами ATACMS

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Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует лично посетить Киев 11 сентября, чтобы разрешить Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по России. Об этом сообщил в интервью британской прессе председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.
«Я разговаривал с Блинкеном два дня назад. Он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы лично сказать, что они разрешат им [США и Британия разрешат Украине бить по России]», – цитирует Блинкена издание Axios.
При этом официально Белый дом заявляет, что США не поддерживают удары по территории России РФ, несмотря на планы президента Байдена обсудить это с премьер-министром Великобритании. А бывший премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти уже подержали атаку на Россию ракетами ATACMS.
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Лия Мурадьян