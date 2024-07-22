Госдеп: США готовы применять ядерное оружие для защиты безопасности Японии

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США готовы применять любые средства, включая ядерное оружие, для выполнения своих обязательств по защите безопасности Японии. Об этом сообщил представитель госдепа страны Дэниел Критенбринк на брифинге.
«Наши обязательства по договору безопасности перед нашими японскими союзниками нерушимы, и мы полны решимости использовать все имеющиеся в распоряжении Америки средства, включая ядерные, чтобы обеспечить выполнение этих обязательств», – объявил помощник по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона.Критенбринк также добавил, что перед лицом беспрецедентных угроз в регионе американцы и японцы готовы показать, что смогут обеспечить не только безопасность Японии, но и помочь в этом всему региону.
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