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Госдеп: США готовы применять ядерное оружие для защиты безопасности Японии

22 июля 2024, 22:20
Фото: istockphoto/Gerasimov174

Фото: istockphoto/Gerasimov174

США готовы применять любые средства, включая ядерное оружие, для выполнения своих обязательств по защите безопасности Японии. Об этом сообщил представитель госдепа страны Дэниел Критенбринк на брифинге.


«Наши обязательства по договору безопасности перед нашими японскими союзниками нерушимы, и мы полны решимости использовать все имеющиеся в распоряжении Америки средства, включая ядерные, чтобы обеспечить выполнение этих обязательств», – объявил помощник по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона.
Критенбринк также добавил, что перед лицом беспрецедентных угроз в регионе американцы и японцы готовы показать, что смогут обеспечить не только безопасность Японии, но и помочь в этом всему региону.

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#защита
Псковский суд признал обращение Шварценеггера к россиянам дискредитацией ВС РФ
22 июля 2024, 22:02

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Обращение актера Арнольда Шварценеггера к россиянам признали дискредитацией ВС РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Речь идет о словах бывшего губернатора Калифорнии, произнесенных им весной 2022 года.
В них сотрудник центра «Э» МВД РФ, занимающегося противодействием экстремизму, усмотрел высказывания, в которых действия российской армии на Украине «характеризуются как вторжение, как не направленные на цели защиты, как связанные с ударами по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре».

Кроме того, Шварценеггер призывал закончить спецоперацию на Украине. За репост видеозаписи штраф в 30 тысяч рублей получил председатель регионального «Яблока» Лев Шлосберг*.

*Признан иноагентом в РФ

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Боррель сообщил о блокировке средств на оружие для Украины из-за вето Венгрии
22 июля 2024, 21:33

Фото: istockphoto/rarrarorro

Деньги Европейского фонда мира, предназначенные на оружие для Украины, заблокированы, потому что Венгрия не сняла запрет. Страны-участницы Евросоюза не договорились, сообщил главный дипломат Европы Жозеп Боррель в рамках пресс-конференции по итогам встречи руководителей МИД европейских государств.
«Страны ЕС не получат компенсации [за переданные вооружения]. Значит, у них будет мало стимулов продолжать это в будущем», - посетовал Боррель, добавив, что решение венгерской стороны не мешает Киеву получать вооружения.

Дипломат подчеркнул, что потерял всякую надежду на то, что Будапешт изменит свое решение. Ранее сообщалось, что антироссийские санкции провалились и могут нанести ущерб Европе.

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#жозеп боррель
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NBC: Байден выступит с речью перед американцами по возвращении в Вашингтон
22 июля 2024, 20:57

Фото: РИА Новости/Стрингер

Хозяин Белого дома Джо Байден готовит речь для американцев, с которой планирует обратиться к народу через несколько дней. Как передает NBC, это произойдет, возможно, по возвращении политика в Вашингтон.
«Байден и его ближайшие помощники начали работу над речью, о которой он упомянул в своем воскресном письме, пообещав «в подробностях» объяснить, почему он решил выйти из кампании 2024 года», — говорится в публикации.

Сейчас заокеанский лидер на самоизоляции в своей резиденции в Делавэре. Отмечено, что будущая речь станет для Байдена «первым масштабным событием» после возвращения в столицу.

Когда конкретно выступит глава США пока неизвестно, есть лишь предположение, что все состоится в Белом доме. Врач должен осмотреть политика, хотя тот выразил готовность «вернуться уже завтра», пишут журналисты.

Ранее Байден заявил о снятии своей кандидатуры с выборов. В Кремле прокомментировали, что решение неудивительное, а глава киевского режима Владимир Зеленский назвал его «мужественным».

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#мир
#сша
#выборы
#джозеф байден
#новости
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Суд отложил рассмотрение иска с требованием провести выборы президента Украины
22 июля 2024, 20:48

Фото: istockphoto/utah778

Кассационный административный суд Украины отложил рассмотрение иска депутата Верховной рады Александра Дубинского, который требовал объявить выборы президента. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН. Дату перенесли на два месяца, на 16 сентября, говорится в сообщении.
«Кассационный административный суд отложил рассмотрение дела по иску внефракционного народного депутата Александра Дубинского, в котором он просит обязать Верховную раду объявить выборы президента Украины. Рассмотрение дела продолжится в 15.30 16 сентября», — указано в заявлении.
Ранее Дубинский заявил, что обратился в Верховный суд Украины, чтобы тот обязал парламент назначить выборы президента для сохранения конституционного строя.

Также Александр Дубинский, который находится под стражей из-за обвинений в госизмене, сообщал, что последние высказывания президента Украины Владимира Зеленского о возможном завершении конфликта с Россией связаны с неудачами на фронте.

Депутат считает, что к смене риторики также привели растущее недовольство властью из-за коррупции, роста тарифов и безработицы, а также окончание полномочий Зеленского, возможность победы Дональда Трампа на выборах в США и ослабление поддержки Украины в Евросоюзе.

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#суд
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#сша
#депутат
#парламент
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Минобороны Болгарии может отправить ненужные боеприпасы на Украину
22 июля 2024, 20:24

Фото: istockphoto/sergeyryzhov

Болгария может отправить на Украину ненужные боеприпасы и оборудование, которое нашли во время анализа и расчетов вооружений. Об этом со ссылкой на главу Минобороны страны Атанаса Запрянова сообщает Болгарское национальное радио. По его словам, дальнейшую судьбу «излишков» будет решать правительство, а после союзники и Украина.
«Мы провели анализ и расчеты. Оказалось, у армии есть то, что избыточно и ненужно. Эти излишки, некоторые боеприпасы определенных типов, могут быть предоставлены Украине», — заявил министр.
Запрянов отметил, что сначала решение о выделении пакета «излишних боеприпасов» должно принять правительство, после этого предстоит согласовать поставку с союзниками и Украиной, а также выстроить логистическую цепочку.

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#экспорт
#боеприпасы
#министр
#чехия
#болгария
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Ведущий Fox News потребовал предъявить «доказательства жизни» Байдена
22 июля 2024, 19:53

Фото: РИА Новости/Стрингер

Американский журналист, ведущий телеканала Fox News Брет Байер потребовал от Демократической партии США предъявить «доказательства жизни» президента Джо Байдена.
По словам Байера, после слов американского лидера о выходе из предвыборной гонки он ни разу не появился на публике. Уточняется, что граждане США стали требовать доказательств, что глава государства жив.

Согласно данным источника, по стране распространились слухи о смерти Байдена. Соведущая Байера Дана Перино согласилась с перечисленными фактами. По её словам, с момента последней съёмки не было опубликовано даже ни одного свежего снимка президента.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, нынешний американский лидер Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Глава США отметил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.

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Разведчик Рипер заявил об абсолютно проигрышном положении демократов в США
22 июля 2024, 19:41

Фото: iStock/FotografieLink

Эксперт по разведке Георгий Рипер высказал мнение о том, что демократическая партия в США перед выборами президента находится в абсолютно проигрышном состоянии.
Тому, по его мнению, способствовали провальные дебаты нынешнего главы США Джо Байдена с его конкурентом Дональдом Трампом, а также инцидент с покушением на последнего. После покушения уровень Трампа стал для демократов недосягаем, считает специалист.

«Перевернуть абсолютно проигрышную для демпартии США ситуацию с выборами президента может что-то глобальное — например, катастрофа, эпидемия или война», — добавил в беседе с Pravda.Ru эксперт.

А заведующий кафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук заявил, что говорить о победе Трампа на выборах слишком рано.

«Возможно, что демократы или администрация пойдут на такой беспрецедентный шаг, когда по состоянию здоровья Байден вообще подаст в отставку с поста президента. И тогда Камала Харрис автоматически станет президентом на оставшиеся месяцы. Её начнут сильно раскручивать, и тогда многое будет зависит от того, что она за это время успеет сделать. У демократов есть некоторый резерв», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Демчук.

Ранее депутат первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлёв усомнился в том, что после выборов в США отношение там к России изменится.

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#выборы
#президент
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В Турции рассказали о коварном плане США против России
Cumhuriyet: США планируют открыть южный фронт против России через Армению
22 июля 2024, 19:34

Фото: iStock/sorsillo

США намерены открыть южный фронт против РФ через Армению. Об этом пишет журналист турецкой газеты Cumhuriyet.
Отмечается, что Вашингтон множество раз пытался открыть южный фронт у границ России, воспользовавшись ситуацией в Грузии, однако ему никак не удавалось сделать это. Согласно информации источника, в настоящее время Соединенные Штаты с этой же целью заинтересованы в сближении с Арменией.

Об этом свидетельствует приглашение министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна на мероприятия саммита Североатлантического альянса. После чего встал вопрос о том, чтобы американская армия имела своего представителя в министерстве обороны Армении. Заместитель госсекретаря США Узра Зейя подтвердила данную информацию.

По словам журналиста, подобным ходом Вашингтон хочет достичь двойной цели: открыть южный фронт против РФ и вклиниться в «астанинский треугольник» (Турция – РФ – Иран).

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В Госдуме ответили на слова Бербок о России
Депутат Госдумы Чепа: РФ никогда не была угрозой для Европы
22 июля 2024, 19:06

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

РФ никогда не была угрозой для Европы. Об этом изданию «Лента.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. Таким образом парламентарий прокомментировал слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Россия является угрозой для европейских государств.
«Наша концепция всегда была оборонительной. Все, что сегодня происходит, — это дело рук таких, как Бербок», — сказал первый зампред комитета ГД по международным делам.

Он отметил, что в задачи руководства Североатлантического альянса входит создание врага для своего же блока, и как следствие получение бюджетных денег от стран-участниц НАТО для организации конфликтов и закупки оружия по баснословному ценнику, чтобы оправдать свои действия.

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