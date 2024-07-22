Стало известно об опасности для РФ со стороны НАТО

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Блок НАТО продолжает окружать Россию своей инфраструктурой, что представляет опасность для страны. Об этом на брифинге журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Североатлантический альянс продолжает продвижение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ, продолжает окружение нас своей военной инфраструктурой, что представляет для нас опасность», — прокомментировал пресс-секретарь.
Песков добавил, что альянс настроен на конфронтацию, заточен под нее, исполняя свои функции. Ранее пресс-секретарь президента России заявлял, что в Кремле не удивлены решением главы Белого дома Джо Байдена сняться с предвыборной гонки.
Представитель Кремля подчеркивал, что происходящее за океаном в последние годы учит ничему не удивляться.
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