МИД Польши: Оборонная промышленность ЕС работает в режиме мирного времени

Фото: iStock/rarrarorro
Оборонная промышленность Евросоюза до сих пор продолжает работать в режиме мирного времени, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Об этом пишет РИА Новости. Глава польского внешнеполитического ведомства считает, что её необходимо перевести в кризисный режим.
«Мы как новое польское правительство еще не ознакомились полностью с тем, что у нас есть на складах, и производственными мощностями, но мне кажется, <...> что в Польше, как и во всей Европе, экономики, особенно военная промышленность, по-прежнему работают в режиме мирного времени», — посетовал Сикорский на пресс-конференции, прошедшей 22 декабря в Киеве.Он призвал европейское сообщество призвал создать новые консорциумы и предприятия для скорейшего поступления в адрес официального Киева боеприпасов, транспорта, стрелкового оружия и артиллерии.
Представители Евросоюза уже ни раз отмечали, что не успевают выполнить договор о поставке на Украину миллиона снарядов в течение 2023 года. Они также утверждают, что до марта 2024 года вряд ли успеют поставить необходимое количество. В крайнем случае, Евросоюзу придётся закупить недостающие вооружение у сторонних стран, не входящих в объединение.
Читайте также:
На Украине раскрыли настоящую причину сворачивания военных действий
ВСУ пожаловались на качество и количество получаемых от союзников боеприпасов
Евросоюз не поставил Украине и половины обещанных снарядов за 2023 год
Артем Путинцев