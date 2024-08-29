Госдеп США использует Telegram, чтобы сменить правительства некоторых стран

Фото: сайт Конгресса США
Госдепартамент США использует платформу Telegram для мобилизации протестных движений в странах, где Вашингтон стремится к смене правительств, заявил бывший сотрудник госдепартамента Майк Бенц в интервью журналисту Такеру Карлсону.
«Telegram – это очень мощное средство в руках госдепартамента, позволяющее ему мобилизовать протестные движения и политическую поддержку против авторитарных стран. Вот почему правительство США так любило платформу с 2014 по 2020 годы... ведь благодаря ее уникальным особенностям и анонимности мы могли финансировать политические объединения или активистов», — отметил Бенц.
По словам экс-сотрудника дипведомства, США неоднократно использовали Telegram для подобных целей, включая операции в Белоруссии, Иране и Китае.
Комментируя недавний арест сооснователя Telegram Павла Дурова во Франции, Бенц подчеркнул, что на данном этапе нельзя однозначно утверждать о причастности Белого дома к этим событиям.
«Мы не знаем, имело ли место непосредственное вмешательство, одобрение – или же ничего. Причина, по которой я это говорю, состоит в том, что конгресс, который должен добиться для нас ответов, не делает этого», — добавил он.Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже, что вызвало широкий общественный резонанс. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по его делу будет принимать суд.
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Елена Перлова