Дуров взят под судебный надзор во Франции: ему грозит до 10 лет тюрьмы и 5 млн евро залога

Накануне народ переполошило сообщение о выходе на свободу «Домодедовского упыря», который якобы освободился в России и исчез из поля зрения. Позже ФСИН успокоили, что осужденного Ивана Продана отправили на родину, в Молдавию, в 2010 году. То есть душегуб, назвавший Чикотило «Щенком», в России на свободу не выходил. Но судя по сроку, теперь уже 56-летний маньяк где-то должен скоро освободиться. Продана приговорили в 2000 году к 25 годам за доказанные пять убийств и 17 нападений.