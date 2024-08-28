Дуров взят под судебный надзор во Франции: ему грозит до 10 лет тюрьмы и 5 млн евро залога

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Павел Дуров, основатель Telegram, оказался под судебным надзором во Франции. Прокуратура Парижа сообщила, что ему запрещено покидать территорию страны, и он обязан внести залог в размере 5 миллионов евро.
Дуров обвиняется в шести правонарушениях, среди которых администрирование онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций.
Кроме того, прокуратура уточнила, что Дуров обязан дважды в неделю являться в полицию. В феврале 2024 года Франция начала предварительное расследование против Telegram, вызванное практически полным отсутствием ответов на судебные запросы.
Среди предъявленных Дурову обвинений также фигурируют соучастие в распространении изображений детской порнографии и незаконном обороте наркотиков.
Ранее сообщалось, что МИД Франции усомнилось в законности гражданства Павла Дурова. По мнению ведомства Дуров не выполнил ряд условий для получения гражданства.
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Парижские власти усомнились в законности французского гражданства Павла Дурова
«Дурову грозит до 10 лет тюрьмы за администрирование онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций», — парижская прокуратура.
Кроме того, прокуратура уточнила, что Дуров обязан дважды в неделю являться в полицию. В феврале 2024 года Франция начала предварительное расследование против Telegram, вызванное практически полным отсутствием ответов на судебные запросы.
Среди предъявленных Дурову обвинений также фигурируют соучастие в распространении изображений детской порнографии и незаконном обороте наркотиков.
Ранее сообщалось, что МИД Франции усомнилось в законности гражданства Павла Дурова. По мнению ведомства Дуров не выполнил ряд условий для получения гражданства.
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Елена Перлова